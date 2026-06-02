Biciviajeros entrerrianos llegaron a Kansas tras recorrer 17 países para alentar a Argentina

La travesía de los biciviajeros entrerrianos llegó a su destino final. Después de recorrer más de 17.000 kilómetros y atravesar 17 países en bicicleta, Yamandú Martínez, Miguel Silio y Vicente Conculini arribaron este martes a Kansas para encontrarse con la Selección Argentina y cumplir el sueño que comenzó hace casi diez meses en Gualeguaychú.

La historia empezó el 16 de agosto de 2025, cuando los tres ciclistas partieron desde la ciudad entrerriana impulsados por una meta tan ambiciosa como singular: llegar pedaleando hasta el lugar donde la Scaloneta disputaría su debut en el Mundial 2026.

En aquel momento, ni siquiera sabían cuál sería el destino final. El sorteo del Mundial se realizó recién el 5 de diciembre y confirmó que el seleccionado argentino tendría su estreno en Kansas. Desde entonces, cada kilómetro recorrido tuvo un rumbo definido.

“Al mediodía de Argentina estamos llegando al final de nuestro viaje. Arribaremos al hotel de la Selección en caravana con ciclistas de Kansas y argentinos que nos van a acompañar”, anunciaron emocionados en las horas previas a completar la travesía, según publicó ElDía.

Diecisiete países y más de 17.000 kilómetros

Durante casi un año, los tres aventureros atravesaron una extensa ruta continental que incluyó Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México y Estados Unidos.

En cada tramo mantuvieron una tradición que se transformó en una marca registrada de la expedición: pedalear con dos pequeños mástiles instalados en sus bicicletas, uno con la bandera argentina y otro con la enseña nacional del país que estaban recorriendo.

“Para mostrar de dónde venís y agradecer dónde estás”, explicaron en distintas oportunidades durante el viaje.

La travesía estuvo marcada por largas jornadas de pedaleo, cambios climáticos extremos, desafíos logísticos y el encuentro permanente con personas que se interesaron por la singular aventura de los argentinos que cruzaban América siguiendo el sueño mundialista.

El sueño de llegar a la Selección

La llegada a Kansas representa mucho más que el final de un recorrido geográfico. Para los tres ciclistas significa concretar una experiencia única que comenzó con una idea compartida y terminó convirtiéndose en una historia de perseverancia y pasión por el fútbol.

La recepción prevista para este martes incluirá una caravana de ciclistas locales y argentinos residentes en la ciudad estadounidense, quienes acompañarán a los entrerrianos durante los últimos kilómetros hasta el hotel donde se hospeda la delegación nacional.

El arribo coincidirá con los días previos al debut mundialista de la Selección Argentina, lo que convierte a la travesía en una de las historias más llamativas protagonizadas por hinchas argentinos en la previa de la Copa del Mundo.

Un viaje que nació en Gualeguaychú

Cuando comenzaron a pedalear en agosto del año pasado, los aplausos de vecinos y familiares despidieron a los tres aventureros desde Gualeguaychú. Desde entonces atravesaron selvas, montañas, desiertos, llanuras y grandes ciudades, siempre impulsados por el mismo objetivo.

Ahora, tras más de 17.000 kilómetros recorridos y cientos de jornadas sobre la bicicleta, Yamandú Martínez, Miguel Silio y Vicente Conculini están a punto de cerrar una travesía que quedará grabada en la historia de los seguidores argentinos que acompañaron a la Selección rumbo al Mundial 2026.