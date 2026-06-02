Video: se metió en una maratón para escapar de la Policía y terminó detenido tras un tiroteo

Una impactante persecución policial en Paraguay terminó con un delincuente detenido, una mujer muerta y escenas de extrema tensión en plena maratón disputada en Asunción.

El protagonista fue José Gabriel Leguizamón Díaz, conocido como “La Vaca”, un hombre de 39 años que acumulaba 17 órdenes de captura y que intentó escapar de la Policía atravesando un operativo de seguridad montado para una carrera deportiva.

La situación ocurrió este domingo durante una competencia de cinco kilómetros organizada por la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) en la Costanera Sur de la capital paraguaya.

La fuga en medio de la maratón

Según informaron las autoridades, el conductor atravesó una zona restringida para la competencia y desobedeció las órdenes de detención impartidas por agentes policiales y de tránsito.

La fuga comenzó después de que el vehículo atropellara una barrera colocada en el operativo de seguridad y posteriormente chocara contra una patrullera de la Comisaría 2ª Metropolitana.

A partir de ese momento se inició una persecución a gran velocidad por distintos sectores de Asunción mientras cientos de personas participaban de la maratón.

El subcomisario Blas Espínola explicó que el conductor llegó a circular a cerca de 180 kilómetros por hora y puso en riesgo tanto a corredores como a automovilistas y efectivos policiales.

UN DELINCUENTE IRRUMPIÓ EN UNA MARATÓN PARA ESCAPAR DE LA POLICÍA Y UNA MUJER MURIÓ BALEADA Una persecución policial generó escenas de pánico durante una maratón de 5 kilómetros en Asunción, Paraguay. José Gabriel “La Vaca” Leguizamón Díaz, un delincuente con 17 pedidos de… pic.twitter.com/XhiL4HGaiD — Clarín (@clarincom) June 2, 2026

Tiros, persecución y una mujer fallecida

Durante la fuga, la Policía efectuó disparos contra los neumáticos de la camioneta para intentar frenar el escape.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en el que patrulleros perseguían al vehículo mientras este realizaba maniobras peligrosas cerca del circuito deportivo.

La persecución finalizó en la ciudad de Lambaré, cerca de un cementerio, donde finalmente Leguizamón Díaz fue reducido y detenido.

Sin embargo, durante el enfrentamiento resultó herida Guadalupe Yamile Simón Pérez, la mujer de 25 años que viajaba junto al acusado. La joven recibió un disparo en el tórax y fue trasladada de urgencia al Hospital de Barrio Obrero, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Detenido en Paraguay.

Quién es “La Vaca”, el delincuente detenido

José Gabriel Leguizamón Díaz era uno de los delincuentes más buscados de Paraguay y registraba 17 órdenes de captura por distintas causas judiciales.

Entre los delitos investigados figuraban robo agravado, hurto agravado, homicidio doloso y obstrucción tras accidentes de tránsito.

Además, tenía antecedentes en Bolivia por hechos similares vinculados al robo de vehículos.

Su nombre se hizo conocido en Paraguay después de varios hechos delictivos registrados desde 2010 y distintas detenciones ocurridas en los últimos años.