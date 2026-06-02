La producción de soja entrerriana caería un 21 por ciento

Según un informe elaborado por el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos, caería un 21% la producción de soja en la provincia de Entre Ríos.
De acuerdo a lo publicado en el último informe del SIBER, de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, finalizó la cosecha de soja de primera del ciclo 2025/26 en Entre Ríos, la cual abarcó un área de 416.000 hectáreas.
En base a los reportes de la Red de Colaboradores, se proyecta un rendimiento promedio provincial de 2.400 kg/ha. En relación al ciclo anterior, se registró una caída del 10% (281 kg/ha), mientras que respecto al promedio del último lustro se observa un incremento del 12% (264 kg/ha).
Se destaca que el Sector Sur registró un rendimiento promedio de 1.950 kg/ha, lo que representó una merma del 25 al 29% respecto al resto del territorio provincial, equivalente a una reducción de entre 650 y 800 kg/ha. Esta situación estuvo asociada a la menor cantidad de precipitaciones entre diciembre y febrero.
En consecuencia, se proyecta una producción provincial de soja de primera de 998.400 toneladas. En comparación con el ciclo 2024/25, esto representa una caída interanual del 42%, equivalente a una disminución de 734.090 toneladas.
Por otra parte, es importante mencionar que la caída en la producción de soja de primera se encuentra asociada, en primer lugar, al incremento del área destinada al trigo y, en consecuencia, al traspaso de hectáreas de soja de primera hacia soja de segunda. Asimismo, también influye el aumento de la superficie implantada con maíz, cultivo con el cual compite por la disponibilidad de la tierra.
Soja de Segunda
La superficie cultivada con soja de segunda en la provincia de Entre Ríos para el ciclo 2025/26 fue de 803.500 hectáreas y, al día de la fecha, se estima un avance de cosecha del 86%.
Se estima que el rendimiento promedio provincial se ubica en 2.300 kg/ha, lo cual representa una caída del 14% (380 kg/ha) en comparación con el ciclo 2024/25. Respecto al promedio del último lustro, la disminución es del 27% (489 kg/ha).
Al igual que en soja de primera, la mayor duración del pulso seco durante el período estival provocó mermas en los rendimientos, principalmente en el Sector Sur, donde el promedio se posicionó en 1.950 kg/ha. En consecuencia, esta región registró valores entre un 5 y un 23% inferiores al resto del territorio provincial, lo que equivale a una reducción de entre 100 y 450 kg/ha.
Actualmente, se estima una producción provincial de soja de segunda de 1.727.670 toneladas, lo cual representa un leve incremento del 1% (12.435 t) con respecto al ciclo 2024/25.
Es importante señalar que el crecimiento en la producción de soja de segunda se vincula principalmente con la expansión del área sembrada con trigo, lo cual favoreció una mayor incorporación de lotes bajo el esquema trigo/soja de segunda. Este proceso ha contribuido a que el promedio productivo del último lustro se ubique por encima del promedio histórico.
Soja Total
La cosecha de la oleaginosa se encuentra próxima a su finalización en la provincia de Entre Ríos, donde en el ciclo 2025/26 se implantó una superficie total de 1.219.500 hectáreas. Actualmente, las labores presentan un avance del 91% y se estima que concluirán en los próximos días.
El rendimiento promedio provincial se ubica en 2.233 kg/ha, en consecuencia, se proyecta una caída interanual del 17% (448 kg/ha).
Por otra parte, se estima que la producción total de soja será de 2.272.070 t, lo cual indica una merma en relación al ciclo 2024/25 del 21% (721.655 t).