“Dibu” Martínez apareció vendado en la práctica de Argentina pero llevó tranquilidad

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el “Dibu” Martínez volvió a aparecer junto a la Selección argentina y llevó tranquilidad después de mostrar el vendaje que utiliza en su mano izquierda por la fractura sufrida en uno de sus dedos.

El arquero campeón del mundo compartió imágenes del primer entrenamiento de la Albiceleste en Kansas City y dejó un mensaje optimista sobre su recuperación de cara al debut mundialista frente a Argelia.

“Día 1 con mucha ilusión. Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país”, escribió el marplatense en sus redes sociales.

Cómo está la lesión del Dibu Martínez

En las imágenes publicadas por el “Dibu” Martínez se lo observa con un importante vendaje en la mano izquierda, especialmente en la zona del dedo anular y meñique.

Debido a la lesión, el arquero realizó tareas diferenciadas durante la práctica y evitó exigir la mano afectada, aunque sí participó de algunos ejercicios con pelota utilizando principalmente los pies.

La fractura se produjo en la previa de la final de la Europa League y desde entonces el futbolista del Aston Villa trabaja con inmovilización y cuidados especiales.

Pese a la preocupación inicial, todo indica que llegará en condiciones al debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

No jugaría los amistosos previos

Mientras continúa con la recuperación, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió llevar con cautela la situación del arquero.

Por ese motivo, el “Dibu” Martínez no sería arriesgado en los amistosos previos frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio respectivamente.

La prioridad de la Selección es que el arquero llegue completamente recuperado al estreno frente a Argelia, previsto para el 16 de junio.