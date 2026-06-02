Hallaron el auto robado a docente de Paraná: un hombre se lo había comprado a su mecánico

Hallaron el auto robado a docente en Paraná y la investigación sumó un dato inesperado: el hombre que tenía el vehículo aseguró que lo había comprado de buena fe y que desconocía que se trataba de un rodado sustraído. El automóvil fue secuestrado por la Policía en una vivienda de San Benito y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho había sido denunciado por el docente Ernesto Tabares, propietario de un Peugeot 207 Compact Allure 1.4, color gris oscuro, modelo 2012. El vehículo fue robado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado desde una cochera ubicada sobre calle Montiel al 1600, en Paraná.

Tras distintas tareas investigativas, personal policial localizó el automóvil en una vivienda situada en la intersección de Friuli y San Martín, en San Benito. Allí se concretó el procedimiento de secuestro del rodado.

Cómo llegó el vehículo a San Benito

De acuerdo con la información policial, el propietario de la vivienda se presentó ante los efectivos y explicó que había adquirido el Peugeot el sábado 30 de mayo. Según relató, había llevado su automóvil a reparar a un mecánico conocido como Sergio, domiciliado en el barrio El Radar de Paraná.

Siempre según su versión, el mecánico le comentó que estaba en venta un Peugeot 207 por la suma de cuatro millones de pesos. Ante esa oferta, decidió concretar la compra y firmó un documento de compraventa.

El hombre manifestó además que desconocía por completo el origen ilícito del vehículo y que tomó conocimiento de la situación luego de observar publicaciones difundidas en Facebook y medios de comunicación.

Intervención judicial y peritajes

Al advertir que el automóvil coincidía con el que había sido denunciado como robado, el comprador se acercó de manera voluntaria para informar lo ocurrido. A partir de esa situación, se notificó a la fiscal Evangelina Santana, quien dispuso el secuestro formal del rodado y ordenó que el comprador se presente en sede judicial.

Asimismo, se dio intervención a personal de Fotografía y Rastros y a la División Sustracción de Automotores para la realización de las pericias correspondientes.

Finalmente, el Peugeot 207 fue trasladado al depósito de la Picada para su resguardo mientras continúa la investigación destinada a determinar las circunstancias del robo y establecer las responsabilidades de quienes participaron en la maniobra.