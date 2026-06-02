Falleció una familia santafesina en trágico choque en Tucumán: sobrevivió una niña de dos años

Un trágico accidente enluta a la comunidad santafesina de Esperanza; un matrimonio oriundo de esa localidad y uno de sus hijos perdieron sus vidas tras protagonizar un grave choque sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de La Cocha, en la provincia de Tucumán.

Las víctimas fueron identificadas como Damián José Quaino, de 39 años, Florencia Isabel De Carlo, de 36, y Francesco Quaino, de 9 años.

Según las primeras informaciones, la familia se desplazaba en una camioneta Volkswagen Amarok V6 cuando, por causas que son investigadas, impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz que trasladaba acoplados cargados con caña de azúcar y que circulaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del fuerte choque, el matrimonio falleció en el lugar. El menor más grande fue rescatado con vida y trasladado de urgencia a un centro de salud, pero horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En tanto, Paulina Quaino, de dos años, sobrevivió y permanece internada bajo observación médica.

La noticia generó un profundo pesar tanto en la comunidad tucumana de La Cocha donde la familia estaba radicada como en Esperanza, ciudad santafesina de la que eran oriundos y donde numerosos familiares y amigos siguen de cerca la evolución de la única sobreviviente.

En redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida, recuerdos y muestras de cariño hacia la familia. Frases como “duele en el alma”, “es de no creer” y “que Dios los reciba en sus brazos” reflejaron el impacto que provocó la noticia entre quienes los conocían.

En las últimas horas, la investigación avanzó con la imputación del conductor del camión por el presunto delito de homicidio culposo. Además, se dispuso el secuestro de los vehículos involucrados y la realización de estudios técnicos para reconstruir la mecánica del hecho.

El siniestro ocurrió el domingo sobre la Ruta Nacional 38, uno de los principales corredores viales del noroeste argentino que atraviesa la provincia de Tucumán y conecta distintas localidades del sur provincial.

Las rastras cañeras tienen prohibido circular de noche

El hecho reabrió con fuerza el debate sobre los controles viales en plena época de zafra azucarera. En medio del dolor colectivo, el secretario de Transporte de la provincia, Vicente Nicastro, recordó de forma tajante las restricciones vigentes para este tipo de transportes de carga pesada: "Les está vedado el tránsito entre las 18:00 y las 07:00 de la mañana del día siguiente", afirmó de forma contundente el funcionario. La normativa surge de la adhesión de Tucumán a la Ley Nacional de Tránsito y abarca de igual manera a trazas provinciales y nacionales.

En relación a las derivaciones legales del trágico siniestro, Nicastro fue claro al sostener que, ante una infracción de esta gravedad, la primera responsabilidad penal recae directamente sobre el conductor de la unidad, aunque aclaró que la Justicia podría extender las responsabilidades civiles y penales hacia los propietarios o las empresas dueñas de los carros cañeros.

El titular de la cartera provincial admitió que los operativos coordinados entre la Dirección General de Transporte y la Policía Vial resultan insuficientes para fiscalizar la totalidad del parque automotor cañero que se vuelca a las rutas en este periodo. No obstante, y ante el insistente reclamo de los automovilistas por la falta de iluminación de los carros en el tramo Famaillá - La Cocha, el funcionario prometió un inmediato refuerzo de los puestos de control en la zona sur. En tanto, las pericias judiciales buscan determinar si el choque se produjo por una falla mecánica o si uno de los carros de la rastra se desprendió segundos antes del impacto definitivo.