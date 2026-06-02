Bizarrap se suma a Toy Story 5 y tendrá un inesperado personaje en la nueva película

El reconocido productor argentino Bizarrap sorprendió a sus seguidores al confirmar que formará parte de Toy Story 5, la nueva película de Disney y Pixar que llegará próximamente a los cines.

La noticia fue anunciada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes junto a Woody y Buzz Lightyear y reveló cuál será el personaje al que le dará voz en la versión en español para Latinoamérica y España.

De esta manera, Bizarrap se suma a una lista de figuras internacionales convocadas para la nueva entrega de una de las sagas animadas más exitosas del cine.

El personaje que interpretará Bizarrap

Según explicó el productor argentino en Instagram, interpretará a un particular gnomo de jardín que formará parte de una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero.

“Soy la voz de ‘Santa de jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5”, escribió Bizarrap junto a las imágenes promocionales publicadas en sus redes.

Además, celebró la oportunidad con una reflexión personal: “Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta”.

La participación del DJ argentino generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El personaje que tendrá Bizarrap en Toy Story.

Una Toy Story marcada por la tecnología

En esta nueva entrega, la historia volverá a centrarse en los clásicos juguetes de Andy, aunque ahora enfrentando un escenario completamente distinto.

La trama mostrará cómo los juguetes deberán convivir con el avance de la tecnología y los cambios en los hábitos de los más chicos.

Según trascendió, Bonnie recibirá un dispositivo electrónico infantil llamado “Lilypad”, algo que comenzará a desplazar a los juguetes tradicionales y abrirá un nuevo conflicto dentro de la historia.

La película pondrá sobre la mesa temas vinculados al cambio generacional, el paso del tiempo y la creciente presencia de las pantallas en la infancia.

Más artistas se suman a la película

Además de Bizarrap, Disney confirmó la participación de otras figuras reconocidas para el doblaje en español. Entre ellos aparecen el cantante Bad Bunny y el comediante argentino Migue Granados, quienes también formarán parte de Toy Story 5.

La incorporación de artistas de gran popularidad busca acercar aún más la película al público latinoamericano y generar expectativa de cara al estreno.