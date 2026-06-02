La Sociedad Italiana de Paraná celebró los 80 años de la República y destacó el legado inmigrante

La Sociedad Italiana de Paraná conmemoró este lunes el 80° aniversario de la proclamación de la República Italiana con un acto realizado en Plaza San Miguel. Durante la ceremonia, autoridades de la institución resaltaron los valores heredados de la inmigración italiana y repasaron las actividades culturales y educativas que desarrolla la entidad en la capital entrerriana.

Aniversario de la República Italiana en Paraná (foto Elonce)

El presidente de la Sociedad Italiana, Horacio Piceda, destacó a Elonce el significado histórico de la fecha y recordó que el 2 de junio de 1946 la ciudadanía italiana eligió mediante un referéndum abandonar la monarquía y adoptar el sistema republicano.

“Fue cuando la ciudadanía italiana optó por medio de un referéndum cambiar la forma de gobierno que tenía la monarquía por una república basada en el trabajo, en la solidaridad y en el bien común”, explicó.

Aniversario de la República Italiana en Paraná (foto Elonce)

Piceda sostuvo que esos principios continúan vigentes en la comunidad italiana y forman parte del legado transmitido por generaciones de inmigrantes y descendientes.

El legado de los inmigrantes italianos

Durante el acto, el dirigente remarcó que la historia de la institución está estrechamente vinculada con los valores que trajeron los inmigrantes que llegaron a Entre Ríos.

“Rescatamos y ponemos en valor la memoria colectiva que nos trajeron nuestros ancestros, nuestros abuelos y bisabuelos, la historia del trabajo, de la honestidad y de la solidaridad”, expresó.

La Sociedad Italiana celebró en Paraná los 80 años de la República y destacó el legado inmigrante

Asimismo, recordó que la Sociedad Italiana cuenta con 162 años de trayectoria y continúa desarrollando actividades destinadas a la comunidad. “Tenemos una institución que sigue brindando servicios y sigue preocupada por mejorar permanentemente lo que ofrece a la sociedad”, señaló.

Actividades para jóvenes y adultos

El presidente de la entidad destacó además las propuestas educativas y culturales abiertas a la comunidad. Entre ellas mencionó el funcionamiento del Instituto de Lenguas Extranjeras, donde se dictan cursos de italiano, inglés y francés.

También resaltó la creación de “Buona Vita”, un espacio inaugurado este año que busca fomentar la integración social a través de distintas actividades. “Pueden acercarse a practicar newcom, yoga, taichí, participar de talleres de italiano y próximamente de manejo de redes sociales e inteligencia artificial”, indicó.

Aniversario de la República Italiana en Paraná (foto Elonce)

Según explicó a Elonce, las propuestas están destinadas tanto a jóvenes como a adultos y buscan generar nuevos espacios de participación dentro de la institución.

Muestra histórica y gala lírica

Las celebraciones continuarán durante los próximos días con diversas actividades culturales. Piceda informó que este miércoles se inaugurará una muestra dedicada a la República Italiana y al proceso inmigratorio, organizada por un museólogo que trabaja en la clasificación y puesta en valor del patrimonio histórico de la entidad.

Además, el jueves se realizará una gala lírica en el Teatro Municipal 3 de Febrero, organizada en conjunto con la Asociación Verdiana y la Asociación Mariano Moreno.

El futuro del ex Cine Rex

Consultado sobre las obras que actualmente se realizan en el histórico edificio del ex Cine Rex, propiedad de la Sociedad Italiana, Piceda explicó a Elonce que la entidad cuenta con un proyecto integral de recuperación patrimonial elaborado con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y valuado en un costo cercano al millón de dólares.

Aniversario de la República Italiana en Paraná (foto Elonce)

Según detalló, la institución gestionó apoyo ante organismos públicos para acceder a líneas de financiamiento destinadas a la preservación de edificios históricos, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas concretas.

Ante ese escenario, la entidad decidió avanzar con obras de reacondicionamiento para trasladar parte de sus oficinas al inmueble. “Hoy lo estamos reciclando para llevar allí las oficinas que funcionan en la sede de Santa Fe y Laprida. Después veremos qué destino le damos al resto del edificio”, señaló.

Aniversario de la República Italiana en Paraná (foto Elonce)

La conmemoración reunió a integrantes de la comunidad italiana y representantes de distintas instituciones vinculadas a la colectividad, en una jornada que puso en valor la historia, la cultura y el aporte de los inmigrantes italianos al desarrollo de Paraná y Entre Ríos.