Murieron un guía y una turista tras un accidente en un glaciar en Tierra del Fuego

Un guía de montaña fueguino y una turista uruguaya fueron hallados sin vida en una zona de alta dificultad del glaciar Vinciguerra. Investigan las circunstancias del hecho y la principal hipótesis apunta a una caída.
El glaciar Vinciguerra volvió a ser escenario de una tragedia. Un guía de montaña local y una turista uruguaya fueron encontrados muertos en la parte superior del recorrido turístico ubicado al norte de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. Las primeras hipótesis indican que ambos habrían sufrido una violenta caída en una zona de gran complejidad técnica.
Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feidas, guía de turismo y montañista de aproximadamente 40 años, y Abril Melina Marino Pereira, una joven uruguaya de 25 años. Ambos habían sido reportados como desaparecidos durante la noche del lunes luego de que no regresaran en el horario previsto desde la excursión.
Tras la denuncia, se activó el protocolo de emergencia y personal de la Comisión de Auxilio de Ushuaia inició un operativo de búsqueda en condiciones meteorológicas adversas y con escasa visibilidad.
Operativo de rescate en una zona de difícil acceso
Las cuadrillas lograron localizar los cuerpos en la parte más elevada del glaciar, uno de los sectores más exigentes del circuito. Debido a las características del terreno y a la altitud, las tareas de rescate demandaron un importante despliegue logístico.
Ahora, la investigación busca determinar con precisión qué ocurrió durante la travesía. No obstante, especialistas que participaron del operativo señalaron que la principal hipótesis es que ambas personas sufrieron una caída de gran magnitud sobre un sector técnico del glaciar, lo que habría provocado la muerte de manera inmediata.
Los cuerpos fueron extraídos mediante un procedimiento especial y se esperaba que fueran trasladados hacia Ushuaia con apoyo aéreo, siempre que las condiciones climáticas permitieran la operación de los helicópteros.
Un recorrido exigente y con riesgos permanentes
El glaciar Vinciguerra es uno de los destinos más visitados por quienes realizan actividades de montaña en Tierra del Fuego. El circuito presenta pendientes pronunciadas, sectores cubiertos de hielo y condiciones climáticas que pueden modificarse rápidamente.
El recorrido completo demanda unas ocho horas de caminata y abarca aproximadamente 14 kilómetros entre ida y vuelta. Por sus características, suele recomendarse contar con experiencia previa y equipamiento adecuado para transitarlo con seguridad.
Según trascendió, Feidas era un guía con amplia experiencia en el montañismo fueguino y conocía en profundidad la zona donde ocurrió el accidente. En tanto, no se informó oficialmente si la turista contaba con antecedentes o experiencia en actividades de montaña.
Otro rescate había ocurrido días antes
La tragedia ocurrió apenas dos días después de otro importante operativo de rescate desarrollado en la cordillera fueguina. En esa oportunidad, cinco escaladores sufrieron un accidente en el cerro Bonete.
Tres integrantes del grupo cayeron unos 50 metros en un sector de difícil acceso. La situación más delicada fue la de una mujer de 33 años oriunda de Río Grande, quien cayó en una grieta y debió ser evacuada mediante un amplio operativo que incluyó personal especializado, fuerzas de seguridad, equipos sanitarios y apoyo aéreo.
Debido a las complicaciones climáticas y la falta de visibilidad durante la noche, la escaladora fue trasladada por tierra hasta un centro de salud.