Biciviajeros de Gualeguaychú cumplieron el sueño de conocer a Manu Ginóbili

Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini, los biciviajeros de Gualeguaychú, conocieron a Manu Ginóbili en San Antonio durante su travesía hacia Kansas para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial.
Los biciviajeros de Gualeguaychú Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini, protagonistas de la travesía en bicicleta que une su ciudad natal con Kansas, cumplieron uno de sus sueños más esperados: conocer a Manu Ginóbili, ídolo argentino y campeón de la NBA con los San Antonio Spurs. El encuentro tuvo lugar en la ciudad texana de San Antonio, donde el exbasquetbolista reside y continúa siendo un referente para la franquicia tras 16 temporadas y cuatro anillos conquistados.
El contacto inicial se concretó a través de la cuenta de los ciclistas en redes sociales, @enbiciandoalmundo, cuando enviaron un mensaje directo a Ginóbili mientras aún se encontraban en México. La respuesta del exjugador fue inmediata y cordial, y finalmente el lunes se produjo un primer acercamiento durante el Juego 1 de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves en el AT&T Center.
La reunión formal se concretó al día siguiente en un café de San Antonio, donde Manu estuvo acompañado por su madre, Raquel, pieza clave para que el encuentro se hiciera realidad. Allí, los biciviajeros compartieron una charla amena, se tomaron fotos y hasta fueron destacados en las redes sociales del lugar, cumpliendo así un momento que recordarán por siempre.
Un encuentro que trasciende lo deportivo
Vicente Conculini relató a El Día: “Todo salió muy bien con Manu; charlamos largo rato en el café junto a Raquel. Todos quedaron contentos con el encuentro, nos sacamos fotos, conocimos a los dueños del bar y hasta nos subieron a sus redes. Fue una charla espectacular y muy amena”. Este momento representa no solo un logro personal, sino un hito simbólico en su recorrido hacia el Mundial.
El grupo continuará su viaje hacia Dallas, otra parada estratégica en Texas, antes de arribar a Kansas, donde la Selección Argentina iniciará su participación en la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Argelia el 16 de junio. La travesía combina aventura, deporte y pasión por el fútbol, y ahora se suma un recuerdo imborrable con uno de los grandes ídolos deportivos argentinos.
Camino a Kansas y la emoción de seguir a la Selección
El viaje en bicicleta, que ha transitado miles de kilómetros desde Gualeguaychú, busca acompañar al equipo nacional en cada paso de su preparación y primeros partidos en el Mundial. La experiencia de conocer a Manu Ginóbili se suma a la motivación del grupo, fortaleciendo su espíritu deportivo y la conexión con figuras que han dejado huella en la historia del deporte argentino.
Los biciviajeros continúan demostrando que la pasión y la perseverancia pueden convertir sueños en realidad, y su historia sigue inspirando a quienes buscan unir el deporte y la aventura con la admiración por los ídolos nacionales.