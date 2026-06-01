Música, teatro y danza en la agenda de junio del Teatro Municipal 3 de Febrero

La agenda del Teatro Municipal 3 de Febrero, incluye la presentación de artistas y bandas reconocidas, producciones independientes, academias de danza y espacios de formación artística.
Durante junio, el Teatro Municipal 3 de Febrero ofrecerá una programación que reúne espectáculos musicales, propuestas teatrales, muestras de danza y actividades educativas para distintos públicos. La agenda incluye la presentación de artistas y bandas reconocidas, producciones independientes, academias de danza y espacios de formación artística.
Entre las propuestas se destacan las presentaciones de Los Tipitos, Los Abuelos de la Nada, Sobredosis de Soda y la Gala Lírica, junto a una amplia variedad de espectáculos de teatro y danza.
Además, continuarán las visitas guiadas al histórico edificio, una propuesta destinada a escuelas y público en general que invita a conocer la historia, arquitectura y patrimonio de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.
La boletería del Teatro Municipal 3 de Febrero, atiende de martes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20 horas; y los sábados de 10 a 12 y de 18 a 20 horas. Además, los días de función permanece abierta desde dos horas antes del inicio de cada espectáculo.
Programación completa
Miércoles 3
10 horas | ¡Afuera!
Entradas: colaboración voluntaria.
Género: Tragicomedia – Duración: 55 minutos.
Organiza Compañía La Feu.
Jueves 4
20 horas | Gala Lírica
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $15.000
Con descuento para Verdiana: $10.000
Entradas sin cargo para socios AMM, Sociedad Italiana y menores de 25 años
Género: Música / Coro / Canto lírico – Duración: 1:30 horas.
Organiza Asociación Verdiana, Sociedad Italiana y Asociación Mariano Moreno.
Viernes 5
19 horas | Empieza con D
Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:
Platea: $48.000
Palcos bajos: $45.000
Palcos altos: $43.000
Tertulia: $40.000
Género: Comedia romántica – Duración: 2 horas.
Organiza Sin Producciones.
Sábado 6
21 horas | Los Tipitos en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:
Platea preferencial (primeras 8 filas): $50.000
Platea general y palcos bajos: $45.000
Palcos altos: $40.000
Tertulia: $35.000
Paraíso: $30.000
Género: Música – Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones.
Martes 9
10 horas | Madame Ciencia: espectáculo sobre la vida de Marie Curie
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $5.000
Género: Teatro unipersonal – Duración: 1:30 horas.
Organiza Equipo de Educación por el Arte.
Viernes 12
21 horas | Héroe “Cinema Lírico”
Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:
Platea preferencial: $47.000
Platea general y palcos bajos: $42.000
Palcos altos: $37.000
Tertulia: $32.000
Género: Música – Duración: 1:40 horas.
Organiza Sin Producciones.
Domingo 14
19 horas | Muestra Coreográfica Estudio Maru Bellydance
Entradas:
Anticipadas: $16.000
En puerta: $18.000
Género: Danzas árabes y urbanas – Duración: 2 horas.
Organiza Estudio Maru Bellydance.
Jueves 18
21 horas | Sobredosis de Soda en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:
Platea preferencial (primeras 8 filas): $45.000
Platea general y palcos bajos: $40.000
Palcos altos: $35.000
Tertulia: $30.000
Género: Música – Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones
Viernes 19
21 horas | Muestra de Danza Estudio Arte Carla Tista
Entradas:
Platea y palcos: $23.500
Tertulia: $15.000
Género: Danza – Duración: 1:30 horas.
Organiza Estudio Arte Carla Tista.
Sábado 20
21 horas | Los Abuelos de la Nada
Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:
Platea y palcos: $40.000
Tertulia: $35.000
Género: Música – Duración: 1:30 horas.
Organiza Sin Producciones.
Miércoles 24
20 horas | Concierto Coro IAPA
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $3.000
Género: Concierto clásico – Duración: 1:30 horas.
Organiza Instituto Adventista de Paraná.
Viernes 26
21 horas | Muestra Coreográfica Tribality
Entradas por boletería del Teatro:
Platea y palcos: $18.000
Tertulia: $13.000
Género: Danza – Duración: 1:30 horas.
Organiza Tribality Studio.
Sábado 27
20 horas | Academia Naimet Al Shark
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada general: $15.000
Anticipadas: $12.000
Género: Danzas árabes – Duración: 2 horas.
Organiza la Academia de Danzas Naymet al Shark.