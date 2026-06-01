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Paraná La programación

Música, teatro y danza en la agenda de junio del Teatro Municipal 3 de Febrero

La agenda del Teatro Municipal 3 de Febrero, incluye la presentación de artistas y bandas reconocidas, producciones independientes, academias de danza y espacios de formación artística.

1 de Junio de 2026
El Teatro Municipal 3 de Febrero.
El Teatro Municipal 3 de Febrero. Foto: (Archivo).

La agenda del Teatro Municipal 3 de Febrero, incluye la presentación de artistas y bandas reconocidas, producciones independientes, academias de danza y espacios de formación artística.

Durante junio, el Teatro Municipal 3 de Febrero ofrecerá una programación que reúne espectáculos musicales, propuestas teatrales, muestras de danza y actividades educativas para distintos públicos. La agenda incluye la presentación de artistas y bandas reconocidas, producciones independientes, academias de danza y espacios de formación artística.

 

Entre las propuestas se destacan las presentaciones de Los Tipitos, Los Abuelos de la Nada, Sobredosis de Soda y la Gala Lírica, junto a una amplia variedad de espectáculos de teatro y danza.

 

Además, continuarán las visitas guiadas al histórico edificio, una propuesta destinada a escuelas y público en general que invita a conocer la historia, arquitectura y patrimonio de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

 

La boletería del Teatro Municipal 3 de Febrero, atiende de martes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20 horas; y los sábados de 10 a 12 y de 18 a 20 horas. Además, los días de función permanece abierta desde dos horas antes del inicio de cada espectáculo.

Programación completa

 

Miércoles 3

 

10 horas | ¡Afuera!

 

Entradas: colaboración voluntaria.

 

Género: Tragicomedia – Duración: 55 minutos.

 

Organiza Compañía La Feu.

 

 

 

Jueves 4

 

20 horas | Gala Lírica

 

Entradas por boletería del Teatro:

 

Entrada general: $15.000

 

Con descuento para Verdiana: $10.000

 

Entradas sin cargo para socios AMM, Sociedad Italiana y menores de 25 años

 

Género: Música / Coro / Canto lírico – Duración: 1:30 horas.

 

Organiza Asociación Verdiana, Sociedad Italiana y Asociación Mariano Moreno.

 

 

 

Viernes 5

 

19 horas | Empieza con D

 

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

 

Platea: $48.000

 

Palcos bajos: $45.000

 

Palcos altos: $43.000

 

Tertulia: $40.000

 

Género: Comedia romántica – Duración: 2 horas.

 

Organiza Sin Producciones.

 

 

 

Sábado 6

 

21 horas | Los Tipitos en Paraná

 

Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:

 

Platea preferencial (primeras 8 filas): $50.000

 

Platea general y palcos bajos: $45.000

 

Palcos altos: $40.000

 

Tertulia: $35.000

 

Paraíso: $30.000

 

Género: Música – Duración: 2 horas.

 

Organiza Paracima Producciones.

 

 

 

Martes 9

 

10 horas | Madame Ciencia: espectáculo sobre la vida de Marie Curie

 

Entradas por boletería del Teatro:

 

Entrada general: $5.000

 

Género: Teatro unipersonal – Duración: 1:30 horas.

 

Organiza Equipo de Educación por el Arte.

 

 

 

Viernes 12

 

21 horas | Héroe “Cinema Lírico”

 

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

 

Platea preferencial: $47.000

 

Platea general y palcos bajos: $42.000

 

Palcos altos: $37.000

 

Tertulia: $32.000

 

Género: Música – Duración: 1:40 horas.

 

Organiza Sin Producciones.

 

 

 

Domingo 14

 

19 horas | Muestra Coreográfica Estudio Maru Bellydance

 

Entradas:

 

Anticipadas: $16.000

 

En puerta: $18.000

 

Género: Danzas árabes y urbanas – Duración: 2 horas.

 

Organiza Estudio Maru Bellydance.

 

 

 

Jueves 18

 

21 horas | Sobredosis de Soda en Paraná

 

Entradas por boletería del Teatro o por Grada Tickets:

 

Platea preferencial (primeras 8 filas): $45.000

 

Platea general y palcos bajos: $40.000

 

Palcos altos: $35.000

 

Tertulia: $30.000

 

Género: Música – Duración: 2 horas.

 

Organiza Paracima Producciones

 

 

 

Viernes 19

 

21 horas | Muestra de Danza Estudio Arte Carla Tista

 

Entradas:

 

Platea y palcos: $23.500

 

Tertulia: $15.000

 

Género: Danza – Duración: 1:30 horas.

 

Organiza Estudio Arte Carla Tista.

 

 

 

Sábado 20

 

21 horas | Los Abuelos de la Nada

 

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

 

Platea y palcos: $40.000

 

Tertulia: $35.000

 

Género: Música – Duración: 1:30 horas.

 

Organiza Sin Producciones.

 

 

 

Miércoles 24

 

20 horas | Concierto Coro IAPA

 

Entradas por boletería del Teatro:

 

Entrada general: $3.000

 

Género: Concierto clásico – Duración: 1:30 horas.

 

Organiza Instituto Adventista de Paraná.

 

 

 

Viernes 26

 

21 horas | Muestra Coreográfica Tribality

 

Entradas por boletería del Teatro:

 

Platea y palcos: $18.000

 

Tertulia: $13.000

 

Género: Danza – Duración: 1:30 horas.

 

Organiza Tribality Studio.

 

 

 

Sábado 27

 

20 horas | Academia Naimet Al Shark

 

Entradas por boletería del Teatro:

 

Entrada general: $15.000

 

Anticipadas: $12.000

 

Género: Danzas árabes – Duración: 2 horas.

 

Organiza la Academia de Danzas Naymet al Shark.

Temas:

Teatro Municipal 3 de Febrero actividades junio
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