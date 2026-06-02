“Es droga que no saldrá a la calle”, valoraron policías reconocidos por el cargamento secuestrado

Los efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, que participaron del histórico secuestro de más de 250 kilos de cocaína en el norte entrerriano, relataron a Elonce las sensaciones que vivieron durante el operativo que permitió detener a dos sospechosos y frustrar el traslado de una carga valuada en más de 10 millones de euros.

Se trata del sargento ayudante Diego Sánchez y del oficial ayudante Matías Britos, quienes prestan servicio en el puesto caminero "Puente Hierro", ubicado sobre el kilómetro 130 de la Ruta Provincial 28, en jurisdicción de San José de Feliciano, sobre el límite con Corrientes.

Ambos fueron reconocidos públicamente por las autoridades provinciales luego de haber detectado movimientos sospechosos en un vehículo Mercedes Benz de alta gama y dar inicio a la persecución que culminó con el secuestro de la droga y la detención de los ocupantes.

"Gracias a Dios salimos todos ilesos"

Diego Sánchez, quien cuenta con 18 años de trayectoria policial, recordó los momentos de tensión que se vivieron durante el procedimiento. “Son sensaciones encontradas, un poco de alegría, un poco de nervio al momento del procedimiento. Gracias a Dios salimos todos ilesos, que es lo primordial”, expresó.

El suboficial explicó a Elonce que durante la intervención su principal preocupación fue la seguridad del personal que estaba a su cargo. “Lo primordial es que la parte de los otros funcionarios que se encuentran a mi cargo no les pase nada. Eso es lo ideal. Después vamos atrás y seguimos con nuestro trabajo”, afirmó.

Sánchez reconoció que había participado en otros procedimientos relacionados con drogas, aunque nunca de esta magnitud debido a la persecución que implicó el operativo policial.

Consultado sobre la importancia del hallazgo, sostuvo que se trata de una experiencia que marcará su carrera profesional. “Queda para la historia, para el día que nos vamos, queda esto”, resumió.

Un joven oficial y una experiencia inolvidable

Por su parte, Matías Britos vive una realidad muy diferente. El oficial ayudante lleva menos de un año desde que egresó de la fuerza y protagonizó uno de los procedimientos más importantes registrados por la Policía de Entre Ríos.

“Tengo un año recibido, no llego al año, y la verdad es que estoy muy emocionado”, manifestó al dar cuenta de sus "sensaciones encontradas" tras el operativo.

El joven efectivo reconoció que nunca había enfrentado una situación similar y destacó el apoyo recibido por parte de sus compañeros. “Nunca se sabe exactamente cómo hay que actuar. Hice lo que estaba a mi alcance, me apoyé de todos lados y por suerte se procedió de la mejor forma”, relató.

Britos remarcó además el impacto que tuvo para él comprender la dimensión del secuestro realizado. “Es la primera vez que tengo esta experiencia. La verdad que, pensándolo, me emociono un poco porque es cierto que es una droga que no sale a la calle”, expresó.

El impacto social del procedimiento

Durante la entrevista, ambos efectivos coincidieron en destacar que el resultado del operativo trasciende el éxito policial y tiene una fuerte implicancia social.

La carga secuestrada equivale a 810.000 dosis de cocaína que no llegarán a los circuitos de comercialización ilegal. “Todavía es algo que no puedo creer”, admitió Britos al reflexionar sobre las consecuencias que podría haber tenido el cargamento si lograba llegar a destino.

El procedimiento se inició en las inmediaciones del Puesto Caminero "Puente de Hierro", cuando efectivos policiales intentaron identificar a los ocupantes de un automóvil Mercedes Benz de alta gama. Lejos de detenerse, el conductor aceleró y escapó del lugar, dando inicio a una persecución que movilizó a distintas dependencias policiales. Tras varios kilómetros de seguimiento y la implementación de un operativo cerrojo, los uniformados lograron interceptar el vehículo cuando circulaba con una de sus ruedas delanteras completamente destruida, apoyada directamente sobre la llanta.

Quiénes son los detenidos

Los ocupantes del automóvil fueron identificados como Carlos Manuel Fiordelino, de 53 años, y Benjamín Ariel Maciel. Según trascendió, Fiordelino posee un extenso prontuario vinculado al narcotráfico y figuró años atrás entre los delincuentes más buscados del país tras permanecer prófugo luego de escapar de una dependencia policial en Rosario.

De acuerdo con antecedentes publicados por medios nacionales, el hombre acumula más de 40 causas penales y fue investigado por delitos relacionados con tráfico de drogas, tenencia de armas y utilización de identidades falsas.

Durante la requisa inicial del vehículo, los efectivos secuestraron pequeñas cantidades de marihuana y cocaína, aproximadamente 300 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

Por esa actuación, Sánchez y Britos fueron distinguidos por las autoridades provinciales, que destacaron su profesionalismo, compromiso y valentía durante el operativo.