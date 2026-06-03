Gendarmería Nacional: cuánto cobran en junio de 2026 con el aguinaldo

El personal de Gendarmería Nacional percibirá en junio sus haberes habituales más el medio aguinaldo. Los montos varían según la jerarquía y superan los $3,9 millones en las categorías más altas.
La Gendarmería Nacional percibirá durante junio de 2026 los salarios correspondientes a cada categoría junto con el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. De esta manera, los integrantes de la fuerza federal recibirán un ingreso adicional que incrementará significativamente los montos cobrados durante este mes.
Mientras los efectivos aguardan posibles novedades sobre una actualización salarial para los próximos meses, continúa vigente la escala de haberes establecida anteriormente. En este contexto, el pago del aguinaldo representa un alivio económico para miles de trabajadores de la fuerza de seguridad.
Los valores estimados surgen de la suma del salario mensual de junio y la primera cuota del aguinaldo, calculada sobre la mejor remuneración percibida durante el semestre, sin contemplar bonos extraordinarios abonados por única vez durante marzo y abril.
Los salarios más altos de la fuerza
En la parte superior de la escala salarial se ubican los comandantes generales, quienes alcanzan ingresos por $2.635.216 mensuales. A esa cifra se agrega un aguinaldo estimado de $1.317.608, lo que eleva los ingresos totales del mes a más de $3,9 millones.
Por su parte, los comandantes mayores perciben un salario de $2.398.955,25 y un SAC estimado de $1.199.477,63. En tanto, los comandantes principales reciben $2.153.607,57 de haber mensual y $1.076.803,79 en concepto de aguinaldo.
La escala continúa con los comandantes, cuyos ingresos ascienden a $1.771.955,58 más un aguinaldo de $885.977,79. Los segundos comandantes, en tanto, cobran $1.453.912,27 y suman $726.956,14 correspondientes al SAC.
Cuánto perciben oficiales y suboficiales
Entre los oficiales, los primeros alféreces reciben $1.226.738,49 de salario mensual y un aguinaldo estimado de $613.369,25. Los alféreces perciben $1.089.756,36 y $544.878,18 respectivamente, mientras que los subalféreces alcanzan $990.687,61 de haber y $495.343,81 de aguinaldo.
Dentro del escalafón de suboficiales, los suboficiales mayores cobran $1.533.000,48 más un SAC de $766.500,24. Los suboficiales principales perciben $1.387.330,82 y un aguinaldo de $693.665,41.
Por su parte, los sargentos ayudantes reciben $1.261.209,85 de salario y $630.604,93 de aguinaldo. Los sargentos primeros cobran $1.146.554,38 más $573.277,19, mientras que los sargentos perciben $1.042.322,17 junto a $521.161,09 correspondientes al SAC.
Los montos para cabos y gendarmes
Los cabos primeros registran haberes de $947.565,63 y un aguinaldo estimado de $473.782,82. En el caso de los cabos, el salario asciende a $861.423,24 y el medio aguinaldo alcanza los $430.711,62.
Los gendarmes reciben un sueldo mensual de $783.112,06 y un SAC de $391.556,03. Finalmente, los gendarmes II perciben $711.920,04 de salario y $355.960,02 en concepto de aguinaldo.
Cabe recordar que los montos informados no incluyen los bonos extraordinarios que fueron otorgados durante marzo y abril. Por tratarse de pagos excepcionales y no remunerativos, esos conceptos no forman parte de la base utilizada para calcular el Sueldo Anual Complementario.
Cuándo se paga el aguinaldo
La legislación vigente establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse antes del 30 de junio de cada año. En 2026, esa fecha límite coincide con un martes, publicó La Nación.
Sin embargo, la normativa también contempla un margen operativo de hasta cuatro días hábiles posteriores para concretar el depósito. Por ese motivo, algunos trabajadores podrían recibir la acreditación hasta el 6 de julio.