Selección argentina: Cuti Romero recibió el alta y Scaloni recuperó una pieza clave

La Selección argentina recuperó a Cristian Romero tras una lesión de rodilla. Scaloni sumó una alternativa importante mientras monitorea la evolución física de varios futbolistas de cara al Mundial 2026.
La Selección argentina recibió una noticia alentadora en la recta final de la preparación para el Mundial 2026. Cristian “Cuti” Romero obtuvo el alta médica, volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel y quedó nuevamente a disposición de Lionel Scaloni, quien busca llegar al debut con la mayor cantidad posible de futbolistas en óptimas condiciones físicas.
El defensor central había sufrido una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha hace casi 50 días, situación que generó preocupación en el cuerpo técnico y entre los hinchas. Sin embargo, su evolución fue favorable y durante los últimos entrenamientos en Kansas pudo trabajar a la par de sus compañeros.
Aunque Romero ya se encuentra recuperado, desde el cuerpo técnico mantienen una postura cautelosa. La intención es que el zaguero recupere ritmo de competencia de manera progresiva y sin asumir riesgos innecesarios que puedan comprometer su participación en la Copa del Mundo.
La planificación de Scaloni para los amistosos
De acuerdo con el plan elaborado por el entrenador y los médicos de la delegación, Romero difícilmente tenga participación en el amistoso frente a Honduras. En cambio, podría sumar algunos minutos ante Islandia, encuentro programado para el 9 de junio, siempre que las evaluaciones físicas continúen siendo positivas.
La prioridad de Scaloni es clara: contar con el defensor en plenitud para el debut mundialista frente a Argelia, previsto para el 16 de junio en el Kansas City Stadium. El entrenador considera a Romero una pieza fundamental dentro de la estructura defensiva del equipo y no pretende acelerar los tiempos de recuperación.
El regreso del ex defensor de Belgrano también representa una tranquilidad para el plantel. Su experiencia en competencias internacionales y su consolidación como uno de los centrales más importantes del fútbol europeo lo convierten en una referencia dentro de la última línea argentina.
Otra buena noticia: Julián Álvarez está recuperado
Las novedades positivas no se limitaron a Romero. Julián Álvarez también dejó atrás el esguince de tobillo que había sufrido durante los últimos compromisos de la temporada con Atlético de Madrid y ya se encuentra en condiciones de ser considerado para los amistosos preparatorios.
La recuperación del delantero amplía las variantes ofensivas para Scaloni, que podrá contar con una de las principales figuras del ataque argentino. La evolución favorable de Álvarez fue seguida de cerca durante las últimas semanas y finalmente respondió a las expectativas del cuerpo médico.
Mientras tanto, el cuerpo técnico continúa monitoreando la situación de varios futbolistas que presentan distintas molestias físicas. La intención es administrar cargas de trabajo y evitar recaídas en una etapa decisiva de la preparación.
Messi y otros jugadores continúan bajo observación
Entre los jugadores que siguen siendo observados se encuentra Lionel Messi, quien arrastra una sobrecarga muscular en el posterior de la pierna izquierda. De todos modos, las evaluaciones indican que no corre riesgos para el debut mundialista y que su presencia no está comprometida.
También se mantienen controles específicos sobre Leandro Paredes, que redujo las cargas debido a una sobrecarga muscular, y sobre Gonzalo Montiel, quien atraviesa la situación más delicada del grupo tras sufrir un desgarro grado dos en el cuádriceps.
A esa lista se suman Emiliano Martínez, que se recupera de una pequeña fractura en un dedo; Nicolás Paz, con una molestia en la rodilla izquierda; Nicolás González, que trabaja para dejar atrás un desgarro; y Nahuel Molina, quien se encuentra en la etapa final de recuperación de una lesión muscular.
Cuenta regresiva para el debut mundialista
La práctica de este martes por la noche fue considerada clave por el cuerpo técnico. Allí se evaluó la respuesta física de varios futbolistas y se ajustaron las cargas de trabajo con vistas a los próximos compromisos amistosos.
Scaloni sabe que el desafío principal consiste en encontrar el equilibrio entre la puesta a punto competitiva y la prevención de lesiones. Con varios jugadores recuperándose de diferentes molestias, cada entrenamiento resulta determinante para definir la conformación del equipo, publicó NA.
La recuperación de Cuti Romero aparece como una de las noticias más importantes para la Selección argentina en los días previos al Mundial 2026. Con una defensa que vuelve a sumar a uno de sus referentes, el conjunto nacional continúa afinando detalles con la mirada puesta en el estreno frente a Argelia.