Mapa religioso argentino: estudio detalló la caída del catolicismo

REDACCIÓN ELONCE
El mapa religioso argentino mostró cambios significativos en las creencias de la población. Un estudio de la UBA reveló el retroceso del catolicismo, el crecimiento evangélico y el aumento de personas que creen sin identificarse con una religión.
El mapa religioso argentino atraviesa una transformación que refleja cambios profundos en la forma en que las personas viven y expresan sus creencias. Así lo reveló un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyos resultados fueron analizados por el director del Observatorio de Creencias Argentinas (OCREAR), Marcos Carbonelli. La investigación mostró una disminución de la identificación con el catolicismo, un crecimiento del mundo evangélico y un aumento sostenido de quienes no tienen filiación religiosa.
Durante una entrevista, Carbonelli explicó que los resultados no significan que los argentinos hayan dejado de creer. Por el contrario, sostuvo que la sociedad continúa siendo creyente, aunque con nuevas formas de vincularse con la espiritualidad y la religión.
“No exactamente que cree menos, es decir, es una sociedad creyente. Lo que sucede que toma autonomía en cuanto a sus creencias y se autonomiza, se independiza, toma distancia de autoridades e instituciones religiosas. Cree, pero cree a su manera”, señaló el especialista.
Un cambio histórico en las creencias
Según los datos obtenidos a través de una encuesta nacional, el catolicismo continúa siendo la principal identidad religiosa del país, aunque con una presencia menor a la registrada décadas atrás.
“El catolicismo ha descendido al 57%, el mundo de los sin identidad religiosa o sin filiación religiosa en el 24% y en el 17% y un poquito más el mundo evangélico. Esas son el nuevo rostro de las creencias en Argentina”, detalló Carbonelli.
El investigador explicó que el grupo denominado “sin identidad religiosa” reúne realidades diversas. Allí conviven ateos, agnósticos y personas que mantienen algún tipo de creencia espiritual pero sin pertenecer formalmente a una institución religiosa.
“Son aquellos que responden en el cuestionario de la encuesta, no tengo ninguna religión, pero cuidado, dentro de ese mundo aparecen los ateos, los agnósticos y aquellas personas que no tienen religión pero que creen que tienen algún tipo de creencia”, precisó.
Los jóvenes impulsan la transformación
Uno de los aspectos más relevantes del estudio está relacionado con la edad de los encuestados. Los cambios observados aparecen con mayor intensidad entre los sectores más jóvenes de la población.
Carbonelli indicó que los datos fueron analizados por rangos etarios y por nivel socioeconómico, permitiendo identificar diferencias significativas entre generaciones.
“Cuando uno los mira y hace foco en los jóvenes, aquellos que tienen entre 15 y 29 años, nota que justamente estos procesos se acentúan en los jóvenes. El porcentaje de los sin identidad religiosa asciende y también asciende el mundo de los evangélicos. En cambio, en las personas mayores de 60, el mundo católico todavía mantiene preponderancia”, afirmó.
Para el especialista, este fenómeno responde a una tendencia más amplia vinculada con la autonomía individual y con transformaciones culturales que exceden el ámbito religioso.
Las razones detrás del retroceso católico
Si bien el relevamiento no indagó específicamente sobre las causas de las elecciones religiosas de los encuestados, Carbonelli planteó algunas hipótesis para interpretar los resultados.
“Uno puede trazar algún tipo de conjetura que tiene que ver, por un lado, con el menor éxito del predicamento católico. Dicho de otras palabras, hay una sintonía que no se está dando entre el discurso católico, la propuesta católica de vivir la fe y los nuevos estilos de vida que son encarnados por los jóvenes”, explicó.
Además, señaló que el proceso de individualización que atraviesa la sociedad actual también influye en la manera en que las personas construyen su relación con las creencias.
Respecto del destino de quienes abandonan el catolicismo, Carbonelli sostuvo: “Una parte se va hacia el mundo evangélico, a una variante, si se quiere, más fervorosa del cristianismo y la otra parte, un grueso importante de exfieles pasan a este mundo de los sin filiación religiosa”.
El investigador destacó que el fenómeno no es exclusivo de Argentina y que situaciones similares se observan en otros países de América Latina. Según indicó, la pérdida de peso del catolicismo no se tradujo únicamente en un crecimiento evangélico, sino también en una expansión de quienes mantienen creencias personales sin adherir a una institución.
Finalmente, consideró que algunos dogmas y mandatos culturales vinculados a la sexualidad, el matrimonio y otros aspectos de la vida cotidiana podrían explicar parte de la distancia entre las nuevas generaciones y las estructuras religiosas tradicionales.