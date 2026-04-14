Una decisión de PAMI pone en riesgo la atención médica de millones de jubilados nacionales

Una decisión de PAMI pone en riesgo la atención médica de millones de jubilados, que ya se han visto afectados en los últimos años no sólo por sus bajos haberes, sino también por la disminución en la cobertura de la obra social en diversas prestaciones, como la merma en los descuentos de medicamentos.

Los médicos de cabecera de PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), realizan desde este lunes un paro de 72 horas para rechazar la resolución 1107/2026 que, aseguran, implica un fuerte recorte salarial. Desde el sector denunciaron que la medida tiene carácter retroactivo al 1° de abril.

Si bien durante el paro se garantiza la atención de urgencias, los médicos advierten que el nuevo sistema pone en riesgo la continuidad del servicio.

Hasta ahora, los honorarios se componían de un monto por cápita, según la cantidad de afiliados asignados, más adicionales por consultas presenciales, visitas domiciliarias y formación profesional. Con la nueva normativa, PAMI elevó el valor de la cápita de $980 a $2.100 por paciente, pero eliminó todos los ítems extra.

“Nos van a pagar 2.100 pesos por paciente en forma mensual, que incluye cada consulta y trabajo online. No importa si un paciente va una o cinco veces en el mes”, señalaron.

El reclamo apunta a que el nuevo esquema no contempla los costos reales de la actividad. Los médicos sostienen que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir gastos básicos como alquileres, servicios y personal, lo que vuelve insostenible el funcionamiento de los consultorios.

Jubilados de Paraná no saben a quién recurrir

La situación ha generado alarma entre miles afiliados en la capital entrerriana. Según informaron algunos de ellos, se comunicaron con el Centro de Jubilados Nacionales, pero no obtuvieron respuestas. Elonce también intentó recabar la opinión en la sede situada en Belgrano 138, pero las autoridades prefirieron mantener el silencio, aduciendo que se trata de una cuestión que no les compete.

Asimismo, en cuanto a los médicos, en la provincia no se hallan nucleados en una asociación, dado que los acuerdos son particulares entre cada profesional y el PAMI, por lo que ni los Círculos Médicos ni la Federación Médica de Entre Ríos tienen injerencia en esta cuestión.

Motorizan una movilización

Frente a la incertidumbre que empezó a masificarse entre los jubilados nacionales, que temen por la cobertura de salud que tanto necesitan, en las últimas horas comenzó a motorizarse una manifestación a la sede de la obra social en calle Venezuela de Paraná.

La misma está prevista para este miércoles a las 11. “Peligra la atención a los jubilados de PAMI. Sin médicos no hay salud. Acompáñanos y defendamos la salud de nuestros abuelos. Sin médicos, los jubilados quedan sin atención”, resalta la convocatoria que se completa con la consigna: “Todos a PAMI”.