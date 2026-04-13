Médicos de cabecera en conflicto con PAMI: turnos cada 20 minutos y cómo resentiría la atención

Los médicos de cabecera del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), iniciaron este lunes un paro nacional por 72 horas en rechazo a una resolución oficial que reduce sus ingresos y modifica las condiciones de trabajo. "Se pretende pagar apenas $2.100 por paciente por mes”, alertaron desde el sector, una cifra que consideran inviable para sostener la atención.

Al respecto, sostienen que “el aumento a 2.100 pesos es el total de lo que ofrecen, así el paciente haga una o diez consultas al mes; el médico recibe 2.100 pesos por paciente”.

Debido a esto, consideró que “los médicos podrían terminar con un arancel compensatorio, como está sucediendo en muchos lugares del país”.

La medida se da tras la implementación de la Resolución 1107 del organismo, que unificó el nomenclador y reformuló el modelo prestacional, lo que en la práctica implicó una baja significativa en los honorarios. Desde el sector, señalaron que “un profesional con dedicación completa pasará de percibir alrededor de $2,1 millones a unos $1,4 millones mensuales”, según explican.

Consultas cada 20 minutos

En ese marco, los médicos describieron un esquema de trabajo exigente, con consultas cada 20 minutos que deben ser validadas en tiempo real en un sistema que presenta fallas recurrentes, lo que obliga a completar tareas fuera del horario habitual para evitar descuentos. Pese al paro, garantizaron la atención de urgencias durante los tres días de protesta.

Sobre la situación, un médico precisó que “la mayoría tenemos entre 500 y 700 pacientes”. Teniendo esto en cuenta, comentó que “para sostener un consultorio tenemos entre 1.000.000 y 1.400.000 pesos, porque hay que pagar alquiler, secretaria, todos los insumos y servicios. No hay mantera de sostenerlo, es imposible”.

Desde APPAMIA advirtieron que la situación podría derivar en un “éxodo masivo” de profesionales, lo que pondría en riesgo el primer nivel de atención del PAMI, clave para el seguimiento de enfermedades crónicas, la emisión de recetas y las derivaciones a especialistas.

También alertaron que la reducción del plantel podría trasladar la demanda hacia hospitales públicos y clínicas privadas.

“Han renunciado muchísimos médicos por la no actualización de aranceles y el incremento de trabajo”, sostuvo un médico y según sus palabras, “conseguir turno con un especialista últimamente no está siendo factible” debido a la situación.

Crisis del sistema de salud

El conflicto se inscribe en un escenario más amplio de tensiones en el sistema, con farmacéuticos que denuncian atrasos en los pagos desde enero y advierten sobre la ruptura de la cadena de suministro de medicamentos. “La situación es delicada”, señalaron desde el sector, al remarcar las dificultades para sostener costos operativos sin financiamiento regular.

Los efectos ya impactan en los afiliados: en algunas localidades comenzaron a aplicarse copagos para consultas y se registran demoras de hasta cuatro meses para estudios, en un contexto en el que clínicas, farmacias y organizaciones sociales advierten sobre una “asfixia operativa, económica y financiera” que compromete la atención de millones de jubilados.

La aclaración del PAMI

Desde el PAMI, negaron que la medida implique un recorte salarial y aseguraron que la actualización del esquema representa, en realidad, una mejora en los ingresos de los médicos de cabecera.

Según explicaron, el valor de la cápita pasó de $946 a $2.100, lo que incrementa el ingreso fijo de los profesionales. En ese sentido, indicaron que un médico con 800 cápitas pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa una suba del 121%.

Afirmaron además que la decisión apunta a ordenar el sistema y hacer más previsible la inversión. También sostuvieron que la unificación del nomenclador responde a un reclamo histórico del sector, ya que simplifica la operatoria y reduce la carga administrativa vinculada a la transmisión de órdenes médicas.

Por otra parte, remarcaron que el nuevo esquema permitirá fortalecer los controles sobre las prestaciones, en particular en la validación de consultas y la trazabilidad del trabajo médico, ante posibles inconsistencias en los registros.

Finalmente, señalaron que existe el compromiso de revisar el valor de la cápita a medida que se estabilice la situación, con el objetivo de avanzar en una recomposición progresiva de los ingresos.