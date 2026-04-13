PAMI: cuáles son los requisitos y cómo acceder a medicamentos y anteojos gratis en abril

PAMI: requisitos y cómo acceder a medicamentos y anteojos gratis. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) cuenta con distintos programas orientados a garantizar el acceso a prestaciones básicas de salud para sus afiliados.

Los jubilados y pensionados pueden acceder de manera gratuita a medicamentos esenciales y tratamientos especiales a través de un subsidio social destinado a quienes no pueden afrontar los gastos de los remedios. Además, el instituto cubre sin cargo un par de lentes por año.

La lista de medicamentos y tratamientos gratis a través de PAMI

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Asimismo, PAMI ofrece de 50% a 80% de cobertura para patologías crónicas y agudas, y un 40% para los medicamentos de uno eventual. El trámite para obtenerlos gratis se hace por la web.

Los requisitos para acceder gratis a los medicamentos de PAMI

Para acceder a medicamentos o tratamientos gratuitos a través de PAMI es necesario inscribirse en el Subsidio por Razones Sociales, un beneficio destinado a los afiliados que no pueden afrontar el costo de sus medicamentos ambulatorios aún con descuento.

Es importante tener en cuenta que para solicitar el subsidio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de los hogares que tienen un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación al Instituto.

No ser propietario de más de un (1) inmueble.

No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.

No tener un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad. En aquellos hogares que posean un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

¿Cómo acceder a medicamentos gratis por PAMI?

Como se mencionó anteriormente, antes de solicitar los medicamentos gratis por primera vez, el afiliado, su apoderado/a o familiar debe hacer la inscripción al subsidio social. El trámite se puede hacer online o en las agencias de PAMI. A continuación, el paso a paso para hacer el trámite por hasta cuatro medicamentos vía web:

Ingresá a la web de PAMI ( www.pami.org.ar ).

Hacé clic en "Trámites web" > Iniciar.

Bajá hasta el apartado "Medicamentos" y seleccionar "Medicamentos sin cargo por subsidio social-hasta 4 medicamentos".

Bajá hasta el final de la página y hacer clic en "Iniciar este trámite".

Seleccioná "Solicitar servicio".

Ingresá los datos del afiliado para iniciar la solicitud del trámite.

Completá el formulario de contacto.

Confirmá que cumplís con los requisitos.

Finalizá la carga de documentación.

¿Cómo pedir los medicamentos sin cargo por subsidio social?

Luego de inscribirse en el subsidio, para acceder a los medicamentos ambulatorios y a los del Programa de Medicamentos PAMI se deben seguir lo siguientes pasos:

Pedile a tu médico de cabecera que envíe la receta electrónica directamente a la farmacia.

Retirá los medicamentos con tu DNI y tu credencial PAMI para retirarlos. Si no podés hacerlo, un familiar o persona de confianza puede retirarlos por vos presentando la documentación correspondiente.

Anteojos gratis a través de PAMI: ¿cómo acceder y cuáles son los requisitos?

PAMI cubre un par de anteojos para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales por año prestacional. Para acceder a los lentes gratis, el primer paso es solicitar un turno con un oftalmólogo de la cartilla, quien evaluará las necesidades visuales del paciente y emitirá la receta correspondiente a través de una Orden Médica Electrónica (OME).

Con esa indicación, el afiliado deberá dirigirse a una óptica adherida al convenio para hacer el pedido de los lentes. En el caso de que el afiliado no pueda trasladarse, el trámite puede ser realizado por un familiar o apoderado, siempre que presente la documentación requerida.

El programa no requiere acreditar ingresos económicos para acceder a los lentes, a diferencia de lo que ocurre con los medicamentos. El único requisito para solicitarlos en las ópticas es presentar la siguiente documentación: