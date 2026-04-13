Calendario de pagos de ANSeS del 13 al 17 de abril para jubilados, pensionados y asignaciones

La ANSeS organiza los pagos de abril de 2026 con un aumento del 2,90% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, sigue vigente el bono de hasta $70.000 para haberes mínimos, con pago automático junto a la prestación.

Durante esa semana no cobran todos los grupos al mismo tiempo. El calendario se mueve por tipo de beneficio y terminación de DNI, por eso entre el 13 y el 17 de abril aparecen varias prestaciones superpuestas: jubilados con mínima, Pensiones No Contributivas, AUH, Asignación por Embarazo y Prenatal y Maternidad.

ANSeS del 13 al 17 de abril: calendario de pagos, cuánto cobrar y quiénes pueden reclamar

El lunes 13 de abril cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminados en 1. Ese mismo día también cobran las Pensiones No Contributivas con DNI 2 y 3, la AUH y la Asignación por Embarazo con DNI 1, y Prenatal y Maternidad con DNI 0 y 1.

El martes 14 de abril siguen los jubilados y pensionados de la mínima con DNI 2. Además, cobran las PNC con DNI 4 y 5, la AUH y la AUE con DNI 2, y Prenatal y Maternidad con DNI 2 y 3.

El miércoles 15 de abril es el turno de jubilados y pensionados con haber mínimo y DNI 3. También cobran las PNC con DNI 6 y 7, la AUH y la Asignación por Embarazo con DNI 3, y Prenatal y Maternidad con DNI 4 y 5.

El jueves 16 de abril cobran jubilados y pensionados mínimos con DNI 4. Ese día además aparecen las PNC con DNI 8 y 9, la AUH y la AUE con DNI 4, y Prenatal y Maternidad con DNI 6 y 7.

El viernes 17 de abril cobran jubilados y pensionados mínimos con DNI 5, la AUH y la Asignación por Embarazo con DNI 5, y Prenatal y Maternidad con DNI 8 y 9.

Cuánto se cobra en abril de 2026 según la prestación de ANSeS

En abril, la jubilación mínima queda en $380.319,31 sin bono y en $450.319,31 con el refuerzo completo. La PUAM pasa a $304.255,44 sin bono y $374.255,44 con extra, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $266.224,52 sin bono y $336.224,52 con el adicional.

En el caso de las madres de siete hijos, el monto total llega a $450.319,31 con bono completo.

El bono de $70.000 no requiere trámite. Se paga de forma automática a quienes cobran el haber mínimo y, para quienes superan ese piso, se liquida un monto proporcional hasta alcanzar el tope fijado para abril.

Entre las asignaciones, la AUH sube a $136.664, la AUH por discapacidad a $445.002 y la Asignación por Embarazo también a $136.664. Asimismo, ANSeS informó además que en abril las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben el aumento de 2,90% por la fórmula de movilidad mensual basada en IPC.

En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores en $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más. Ese extra no se tramita por separado para quienes ya lo tienen liquidado junto con AUH o Asignación por Embarazo, pero no tuvo actualización en abril.

Quiénes pueden reclamar en ANSeS y qué hacer si el pago no aparece

En jubilaciones y pensiones, ANSeS permite reclamar si hubo error de liquidación, error en la fecha de pago o si quedó un haber impago. Para eso existen trámites específicos de reajuste o reclamo de haberes no cobrados, que pueden hacerse según el caso por Atención Virtual o con turno.

En AUH, el organismo indica que los titulares pueden reclamar si tienen inconvenientes con el cobro. Para Asignaciones Familiares, también se puede iniciar un reclamo si venció el plazo de cobro, si los datos personales o vínculos familiares no están actualizados o si hace falta cambiar el medio de cobro.

Otro punto importante es revisar antes los datos en Mi ANSeS. El organismo recomienda controlar información personal, vínculos y medio de cobro, porque muchos problemas de liquidación o pago aparecen por datos desactualizados. También desde allí se puede consultar el detalle de asignaciones y descuentos.