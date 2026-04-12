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ANSES: beneficio por desempleo de hasta $350.000 y pensiones con aumento en abril 2026

El organismo detalló la Prestación por Desempleo que puede alcanzar los $357.800 y los nuevos valores de pensiones con bono incluido. Quiénes pueden acceder y cómo hacer los trámites.

12 de Abril de 2026
ANSES confirmó los detalles de dos prestaciones clave para abril de 2026
ANSES confirmó los detalles de dos prestaciones clave para abril de 2026

El organismo detalló la Prestación por Desempleo que puede alcanzar los $357.800 y los nuevos valores de pensiones con bono incluido. Quiénes pueden acceder y cómo hacer los trámites.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles de dos prestaciones clave para abril de 2026: la Prestación por Desempleo, que puede alcanzar montos cercanos a los $350.000, y el esquema actualizado de pensiones con aumento y bono adicional.

 

 

En el caso del beneficio por desempleo, está destinado a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa justificada, incluyendo también a empleados eventuales y del sector de la construcción.

Detalles y requisitos

El monto no es fijo, ya que se calcula en base al salario previo del trabajador. Equivale al 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses, con límites establecidos que actualmente ubican los valores entre $178.900 y $357.800.

 

Además, la duración del pago varía según los aportes realizados: puede ir de 2 a 12 meses, aunque las personas mayores de 45 años tienen la posibilidad de

extenderlo hasta 18 meses.

 

Para acceder, es necesario cumplir ciertos requisitos según el tipo de empleo y presentar documentación que respalde la situación de desempleo, como telegrama de despido, contrato vencido o constancias judiciales en caso de quiebra del empleador. El trámite puede realizarse de manera online o presencial en oficinas del organismo.

Pensiones ANSES: quiénes pueden acceder y cuánto van a cobrar en abril

 

Por otro lado, ANSES también informó los valores actualizados de las pensiones para abril, que llegan con un incremento del 2,9% en base a la fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

 

A esto se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a los sectores de menores ingresos, con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo frente a la inflación.

 

Dentro del sistema previsional, uno de los beneficios más importantes es la pensión por fallecimiento, que garantiza un ingreso mensual a los familiares directos de un jubilado fallecido.

Quiénes pueden acceder a esta prestación

 

Pueden acceder el cónyuge, conviviente o hijos del titular, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. En el caso de parejas no casadas, se exige acreditar una convivencia mínima de cinco años, o de dos años si tuvieron hijos en común.

 

Los hijos, en tanto, pueden cobrar la pensión hasta los 18 años, o sin límite de edad en caso de discapacidad.

Cómo iniciar el trámite

 

El trámite puede iniciarse de forma online a través de “Mi ANSES” si el fallecimiento ocurrió dentro de los últimos seis meses, o de manera presencial con turno previo en casos más complejos.

Temas:

Anses Prestación bono por desempleo
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