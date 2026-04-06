ANSES: cuánto cobrarán los jubilados, AUH y otras asignaciones en abril con aumento y bono

El mes combina una suba en las prestaciones principales con la continuidad de algunos refuerzos sin actualización. La ANSES informó montos y fechas de pago de las prestaciones del cuarto mes del año.
ANSES: cuánto cobran jubilados, AUH y otras asignaciones en abril. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en abril de 2026 todas sus prestaciones con aumentos ya definidos, como la continuidad del bono de 70 mil pesos.
Los aumentos de abril, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, impacta tanto en los haberes previsionales como en prestaciones clave como la AUH, la AUE y las asignaciones familiares.
Aumento y nuevos montos
Con el ajuste del 2,9%, la jubilación mínima pasa a $380.319,31. En tanto, quienes perciben el haber mínimo recibirán además el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $450.319,31.
También se actualizan otras prestaciones:
- La PUAM asciende a $304.255,44
- Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez llegan a $266.223,52
- La AUH se incrementa a $136.664
- La AUH por hijo con discapacidad alcanza los $445.002
- La Asignación por Embarazo se equipara al valor general de la AUH
Este aumento se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente, que ajusta los valores de forma periódica según la evolución de distintas variables económicas.
Tarjeta Alimentar sin cambios
En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin modificaciones en abril:
- $52.250 para familias con un hijo
- $81.936 para quienes tienen dos hijos
- $108.062 para familias con tres o más hijos
De esta manera, el mes combina una suba en las prestaciones principales con la continuidad de algunos refuerzos sin actualización, en un contexto donde cada modificación en los ingresos sigue siendo clave para el día a día de los beneficiarios.
PAGOS DE ANSES DE ABRIL DE 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 10 de abril de 2026
- DNI terminado en 1: 13 de abril de 2026
- DNI terminado en 2: 14 de abril de 2026
- DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026
- DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026
- DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026
- DNI terminado en 6: 20 de abril de 2026
- DNI terminado en 7: 21 de abril de 2026
- DNI terminado en 8: 22 de abril de 2026
- DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril de 2026
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril de 2026
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril de 2026
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril de 2026
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril de 2026
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril de 2026
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril de 2026
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril de 2026
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril de 2026
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril de 2026
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 0: 10 de abril de 2026
- DNI terminado en 1: 13 de abril de 2026
- DNI terminado en 2: 14 de abril de 2026
- DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026
- DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026
- DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026
- DNI terminado en 6: 20 de abril de 2026
- DNI terminado en 7: 21 de abril de 2026
- DNI terminado en 8: 22 de abril de 2026
- DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: 10 de abril de 2026
- DNI terminado en 1: 13 de abril de 2026
- DNI terminado en 2: 14 de abril de 2026
- DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026
- DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026
- DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026
- DNI terminado en 6: 20 de abril de 2026
- DNI terminado en 7: 21 de abril de 2026
- DNI terminado en 8: 22 de abril de 2026
- DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 13 de abril de 2026
- DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril de 2026
- DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril de 2026
- DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril de 2026
- DNI terminados en 8 y 9: 17 de abril de 2026
Prestación por Desempleo (Plan 1)
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril de 2026
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril de 2026
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril de 2026
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril de 2026
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril de 2026
Asignaciones Pago Único (Matrimonio + Nacimiento + Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo de 2026
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo de 2026