Abrieron la inscripción para los vouchers educativos y modificaron el programa

El Gobierno Nacional habilitó la inscripción a los vouchers educativos 2026 y dispuso modificaciones en el reglamento del programa. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril y está destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones privadas con al menos 75% de aporte estatal.

La medida se oficializó mediante la Resolución 205/2026, publicada con fecha 7 de abril, y responde a la necesidad de adecuar el funcionamiento del programa de asistencia de cara a una nueva convocatoria anual.

El programa de vouchers educativos consiste en una prestación temporaria dirigida a familias cuyos ingresos no superen los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. El objetivo es acompañar el pago de cuotas en establecimientos educativos de gestión privada que reciben subsidio estatal.

Cambios en el reglamento

A través de la normativa, el Gobierno también resolvió modificar el Reglamento General del programa, que había sido aprobado en 2024. Según se indicó, los cambios buscan optimizar su implementación para la convocatoria 2026.

La actualización fue impulsada por la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa y contó con la intervención de áreas administrativas, de auditoría y del servicio jurídico permanente, en el marco de los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Alcance del beneficio

El beneficio alcanza a familias con hijos que concurren a escuelas públicas de gestión privada con fuerte financiamiento estatal. La asistencia tiene carácter temporario y se enmarca dentro de políticas destinadas a sostener la continuidad educativa.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la ejecución del programa y la firma de convenios necesarios para su implementación continúan bajo la órbita de la Secretaría de Educación, tal como lo establece la normativa vigente.

De esta manera, el Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa del programa, con el objetivo de ampliar su alcance y garantizar el acceso a la educación en sectores que requieren apoyo económico.

Anexo: claves del reglamento de vouchers educativos 2026

El reglamento general del programa de vouchers educativos establece las condiciones de acceso, evaluación y pago del beneficio, así como las obligaciones de los beneficiarios y de las instituciones educativas.

El programa tiene como objetivo brindar una asistencia económica temporaria a familias con menores recursos cuyos hijos asisten a escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal. El beneficio es personal, intransferible y compatible con otros planes sociales.

Entre los requisitos principales, se establece que los estudiantes deben tener hasta 18 años, ser alumnos regulares y pertenecer a familias con ingresos que no superen los siete salarios mínimos. Además, los responsables deberán contar con DNI y completar la inscripción mediante una declaración jurada en la plataforma oficial.

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente de manera online a través del sistema “Vouchers Educativos”, utilizando la cuenta de Mi Argentina. Una vez finalizado el plazo, las solicitudes son evaluadas en base a tres criterios: condición de alumno regular, situación socioeconómica y cumplimiento en el pago de cuotas escolares.

El reglamento también establece controles periódicos. Las escuelas deben certificar la regularidad del estudiante varias veces al año, mientras que ANSES evalúa mensualmente los ingresos familiares. Asimismo, si se registran deudas de dos cuotas, el beneficio se suspende, y con tres cuotas impagas se cancela definitivamente.

En cuanto al pago, la prestación se liquida mensualmente a través de ANSES hasta diciembre, siempre que se mantengan los requisitos. El cobro se deposita en una cuenta bancaria o billetera virtual informada por el titular al momento de la inscripción.

Finalmente, el beneficio puede cesar por distintas causas, como la pérdida de la regularidad escolar, la renuncia del titular, el fallecimiento del estudiante o el incumplimiento de las condiciones establecidas. Además, el reglamento garantiza la protección de los datos personales conforme a la legislación vigente.