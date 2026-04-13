Médicos de PAMI iniciaron un paro a nivel nacional por tiempo indeterminado

Médicos que prestan servicios en PAMI iniciaron este lunes una medida de fuerza en reclamo por honorarios y condiciones contractuales, en un conflicto que impacta en la atención a afiliados. La protesta comenzó el 13 de abril y, según indicaron, se extenderá hasta obtener respuestas por parte de la obra social.

La decisión fue comunicada a los pacientes a través de avisos difundidos en distintas localidades, donde los profesionales explicaron los motivos del reclamo. En ese marco, señalaron que los valores actuales por consulta no alcanzarían para cubrir los costos básicos de funcionamiento.

Desde el sector remarcaron que la situación afecta la calidad del servicio y la continuidad de la atención, por lo que resolvieron avanzar con medidas conjuntas en distintas regiones.

Reclamo por honorarios y nueva modalidad

De acuerdo a lo expresado por los profesionales al diario Río Uruguay, el pago por afiliado rondaría los 2100 pesos, cifra que consideran insuficiente frente al contexto económico actual. Esta situación derivó en la decisión de iniciar un paro general.

Además de la suspensión de actividades, se informó que se implementará un arancel compensatorio de 10.000 pesos por consulta. Según explicaron, este mecanismo busca sostener la atención mientras se desarrolla el reclamo.

PAMI.

La medida fue consensuada entre médicos de distintas zonas que trabajan con PAMI, en un intento por visibilizar el conflicto y presionar por una actualización de los valores.

Impacto en la atención a afiliados

Desde el sector médico solicitaron comprensión a los pacientes y señalaron que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio bajo condiciones que consideren adecuadas.

En los comunicados, indicaron que el reclamo apunta al cumplimiento de acuerdos previos y al reconocimiento del trabajo profesional en el sistema de salud.

Mientras tanto, la situación genera incertidumbre entre los afiliados de PAMI, ya que el conflicto podría afectar la prestación habitual si no se alcanza una solución en el corto plazo.