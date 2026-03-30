Multa millonaria al PAMI por no restituir medicamentos gratuitos: el incumplimiento "afecta la salud"

Una multa diaria al PAMI en Entre Ríos por incumplir la entrega de medicamentos gratuitos fue dispuesta por la Justicia Federal luego de constatarse que el organismo no acató una medida cautelar vigente en el marco de un amparo colectivo de salud. La sanción asciende a 3 millones de pesos por día y se mantendrá hasta que el instituto restituya el acceso a los fármacos en las condiciones previas a diciembre de 2023.

La decisión fue adoptada por el juez federal Pablo Quiroz tras una presentación impulsada por los gremios Festram y Apinta, junto al abogado Valodia Nichajew, quien detalló públicamente el alcance del fallo y las implicancias para los afiliados entrerrianos. La medida alcanza a más de 152 mil beneficiarios del PAMI en la provincia.

En diálogo con Elonce, el letrado Valodia Nichajew, explicó que el proceso judicial aún no tiene una resolución definitiva, pero que la cautelar vigente debía cumplirse de manera inmediata. “No es una sentencia de fondo porque es un amparo colectivo de salud que promovimos el año pasado”, aclaró, y remarcó que el objetivo fue proteger a los afiliados mientras se resuelve el litigio principal.

Una orden judicial que no fue acatada

El abogado precisó que la Justicia había sido clara en su resolución inicial. “La justicia de este amparo colectivo dijo: ‘retrotraigan la medida y devuélvanle los medicamentos gratuitos a todos los jubilados de la provincia’”, sostuvo, al tiempo que subrayó que esa orden nunca fue cumplida por el organismo.

“Tenemos algunos datos y certezas, pero también muchas cuestiones sobre las cuales vamos a tener que trabajar”, agregó al referirse al contexto general del conflicto, y explicó que las denuncias por incumplimiento se reiteraron durante meses.

El abogado Valodia Nichajew.

En ese sentido, detalló que la sanción económica fue la respuesta judicial ante la persistencia de la desobediencia. “El PAMI nunca cumplió. Nosotros fuimos denunciando todos estos incumplimientos y ahora, a principios de marzo, llegó la sanción”, indicó.

El impacto de las restricciones

Nichajew describió cómo funcionaba el sistema antes de las modificaciones implementadas por el PAMI. “No hay que ir a los libros de historia: hasta diciembre del 2023 los jubilados iban a la farmacia con los medicamentos recetados y los retiraban. En general era el 100% gratuito”, recordó.

Sin embargo, a partir de ese momento, se introdujeron cambios que alteraron el acceso. “A partir de diciembre del 2023 esta administración empezó a poner distintos requisitos. Entonces ya no es así”, afirmó.

Entre las nuevas condiciones, mencionó la necesidad de acreditar determinados criterios patrimoniales y realizar trámites adicionales. “Tienen que demostrar que no tienen auto de más de 15 años o de 10 años, tienen que hacer un trámite extra en el PAMI y el PAMI decide si te lo genera o no”, explicó a Elonce.

El reclamo por volver al sistema anterior

El eje del amparo colectivo, según explicó el abogado, es simple: restituir el sistema previo. “El amparo colectivo nuestro es retrotraer la disposición interna que tenga el PAMI a diciembre del 2023 y que los jubilados vuelvan a acceder al mismo modo que accedían antes”, señaló.

En esa línea, remarcó que la Justicia no ordenó beneficios adicionales, sino la restitución de un derecho ya existente. “Ni siquiera le dijo el juez ‘dale los medicamentos gratis’, dijo ‘sacame todo lo que hayas agregado en el medio y que vuelva a la circunstancia de antes’”, precisó.

“Si antes un jubilado tomaba nueve medicamentos y eran gratuitos, hoy debería volver a ser igual”, sintetizó al dialogar con Elonce.

Consecuencias en la salud de los adultos mayores

El abogado también alertó sobre el impacto directo que estas restricciones pueden tener en la salud de los afiliados. “Estamos hablando de medicamentos, no estamos hablando de una camisa”, enfatizó.

“Como mínimo le afecta la salud y como máximo le puede ocasionar la muerte”, advirtió a Elonce, y remarcó que se trata de una población especialmente vulnerable.

“Son adultos mayores, están protegidos por distintas leyes, pero además biológicamente necesitan más cuidado que nosotros”, expresó, y agregó que la falta de acceso a tratamientos adecuados puede agravar enfermedades preexistentes.

La multa diaria y su acumulación

Ante este escenario, la Justicia resolvió aplicar una sanción económica que se acumula diariamente. “Le impuso una multa diaria de 3 millones de pesos hasta que cumplan con la cautelar”, confirmó Nichajew.

El abogado insistió en que la responsabilidad recae en el organismo. “Depende del PAMI que quiera empezar a cumplir o no. Tan grosero y tan grave como eso”, afirmó.

“Depende de la buena predisposición del funcionario de turno si quiere darle los medicamentos a los jubilados o no”, agregó Elonce, en una crítica directa a la falta de cumplimiento de la orden judicial.

Posibles sanciones personales y acciones futuras

El conflicto podría escalar aún más en el plano judicial. Nichajew adelantó que se evalúa avanzar con medidas contra funcionarios del PAMI. “En otras provincias, aparte de la multa al PAMI, le pusieron una multa personal al titular del organismo”, señaló.

En particular, mencionó el caso de Córdoba. “En Córdoba fueron contra el titular del PAMI. Esa multa no la paga el Estado, va contra el patrimonio personal”, explicó.

En Entre Ríos, anticipó que podrían seguir el mismo camino. “Acá también lo vamos a impulsar. Vamos a pedir multa al titular del PAMI y posible denuncia penal porque están incumpliendo una orden judicial”, afirmó.

Un conflicto que trasciende la provincia

Si bien la medida judicial se circunscribe a Entre Ríos, el problema tiene alcance nacional. “El PAMI no ha cumplido en Entre Ríos ni tampoco en otras provincias”, aseguró el abogado.

Esto abrió la posibilidad de que se multipliquen las acciones judiciales en distintos puntos del país, con reclamos similares vinculados al acceso a medicamentos.

En ese marco, la multa aplicada en Entre Ríos se convirtió en un antecedente relevante que podría influir en otras causas en curso.

Expectativa por la resolución de fondo

Mientras tanto, el expediente principal continúa su curso y se espera una sentencia definitiva. “Seguimos esperando la sentencia de fondo”, indicó Nichajew.

El objetivo, reiteró, es garantizar el acceso a medicamentos sin trabas. “Lo que se busca es que los jubilados vuelvan a tener los medicamentos como antes, sin restricciones”, afirmó.

Finalmente, el abogado describió la gravedad institucional del caso. “Tienen una orden judicial y la están incumpliendo. Es tan simple y tan grave como eso”, concluyó.