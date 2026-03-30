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Sociedad Fallo Judicial

El PAMI deberá pagar $3 millones por día hasta cumplir con entrega de remedios en Entre Ríos

La Justicia Federal dispuso una sanción diaria contra el organismo tras constatar que no cumplió con una medida cautelar que obliga a restituir la cobertura total de remedios, en una causa que involucra a miles de afiliados entrerrianos

30 de Marzo de 2026
PAMI.
PAMI.

La Justicia Federal dispuso una sanción diaria contra el organismo tras constatar que no cumplió con una medida cautelar que obliga a restituir la cobertura total de remedios, en una causa que involucra a miles de afiliados entrerrianos

El PAMI fue sancionado por la Justicia Federal con una multa diaria de 3 millones de pesos en Entre Ríos, luego de constatarse el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba restituir la entrega de medicamentos gratuitos a sus afiliados.

 

La decisión fue adoptada en el marco de un amparo colectivo impulsado por los gremios Festram y Apinta junto al abogado Valodia Nichajew. La medida alcanza a más de 152 mil afiliados en la provincia.

 

 

Según informó el medio Babel Digital, el PAMI debía retrotraer la cobertura de medicamentos a las condiciones vigentes en diciembre de 2023, cuando el acceso era completo y sin restricciones.

 

Qué ordenó la Justicia

 

El fallo fue dictado por el juez federal Pablo Quirós, quien estableció un plazo de 48 horas para que el organismo acreditara el cumplimiento de la medida cautelar dispuesta previamente en octubre de 2025.

 

Ante la falta de respuesta, el magistrado dispuso la aplicación de astreintes, es decir, multas económicas por cada día de incumplimiento, con el objetivo de forzar la implementación de lo ordenado judicialmente.

 

 

De esta manera, el PAMI quedó obligado a pagar 3 millones de pesos por día hasta que demuestre que restableció la cobertura de medicamentos en los términos fijados por la Justicia.

 

Reclamos y situación del amparo

 

Desde la parte demandante señalaron que la cautelar nunca fue cumplida desde su dictado, lo que motivó la presentación de reiterados planteos ante el tribunal para exigir su ejecución.

 

 

El abogado Valodia Nichajew indicó que no se registraron acciones concretas orientadas a cumplir con la medida, lo que derivó en la decisión judicial de aplicar la sanción económica.

 

Mientras tanto, la causa principal continúa en trámite y podría derivar en una sentencia definitiva que determine el alcance de la cobertura de medicamentos para los afiliados del PAMI.

Temas:

Entre Ríos PAMI afiliados medida cautelar millones sanción
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