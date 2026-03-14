La Justicia Federal de Concordia ordena a PAMI cubrir en 24 horas un tratamiento oncológico

La Justicia Federal de Concordia hizo lugar a una medida cautelar presentada por una afiliada y ordenó a PAMI garantizar la cobertura integral de un tratamiento oncológico en un plazo de 24 horas.
La orden judicial a PAMI por tratamiento oncológico en Concordia fue dictada por el Juzgado Federal de esa ciudad tras el reclamo de una afiliada que no recibía la medicación necesaria para su patología. La resolución dispuso que la obra social otorgue cobertura integral del tratamiento prescripto en un plazo máximo de 24 horas.
El fallo fue firmado por la jueza federal Analía Ramponi, quien consideró acreditada la urgencia del caso y resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada mediante una acción de amparo.
La afiliada había iniciado el reclamo judicial luego de no obtener respuestas administrativas por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), lo que motivó la intervención del tribunal federal.
Un amparo por riesgo para la salud
La presentación judicial fue impulsada por la abogada Agustina Passarello, quien promovió el amparo ante la falta de provisión del tratamiento indicado por los médicos tratantes.
Al analizar la situación, la magistrada declaró admisible la vía judicial y dispuso una medida cautelar innovativa, entendiendo que la demora en la entrega de la medicación podía afectar derechos fundamentales.
En los fundamentos del fallo se advirtió que la falta de respuesta de la obra social ponía en riesgo garantías esenciales protegidas por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Plazo de 24 horas para cumplir la cobertura
La resolución judicial fue categórica respecto a los plazos que deberá cumplir la obra social. Según se dispuso, PAMI deberá garantizar la cobertura total del tratamiento oncológico dentro de las 24 horas posteriores a la notificación de la medida.
Asimismo, el fallo establece que la prestación deberá mantenerse vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva en el marco de la causa iniciada por la afiliada. Para adoptar la decisión, la jueza evaluó la presencia de los dos requisitos esenciales que justifican este tipo de medidas cautelares.
Fundamentos de la decisión judicial
Entre los argumentos señalados por el tribunal se destacó la verosimilitud del derecho, basada en la acreditación del vínculo de la afiliada con la obra social y la prescripción médica del tratamiento. También se consideró acreditado el peligro en la demora, ya que una respuesta tardía podría generar un perjuicio grave e irreparable en la salud de la paciente.
La magistrada remarcó que en los casos vinculados a enfermedades oncológicas el tiempo resulta un factor determinante, por lo que corresponde adoptar medidas urgentes para garantizar la continuidad del tratamiento.
Pedido de informe a la obra social
Además de ordenar la cobertura inmediata, el Juzgado Federal de Concordia requirió a PAMI la presentación de un informe circunstanciado sobre lo ocurrido.
La obra social deberá explicar en un plazo de cinco días los motivos que provocaron la demora o la negativa inicial en otorgar la cobertura del tratamiento solicitado, publicó Concordia Policiales.
Con esta medida, el tribunal busca contar con información detallada sobre el accionar administrativo del organismo mientras continúa el trámite judicial del amparo.