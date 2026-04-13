Discapacidad: exigirán a Caputo que transfiera de inmediato los fondos adeudados

Un grupo de organizaciones miembro del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se hará presente este martes a las 10.30 en la sede del Ministerio de Economía de la Nación, en Buenos Aires, con el objetivo de hacer entrega de una nota dirigida al Ministro de Economía, Luis Caputo.

Mediante dicha presentación se solicitará la inmediata aplicación presupuestaria y la transferencia de los fondos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud, a fin de que puedan efectivizar en tiempo y forma los pagos de las prestaciones brindadas a beneficiarios de Incluir Salud, Pensiones No Contributivas (PNC) y afiliados de PAMI, cuyas prestaciones se sostienen con dichos fondos en el marco de la Ley 24.901.

Asimismo, se reclamará que se garanticen los fondos necesarios para la plena ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Desde la entidad comunicaron que tales transferencias son “indispensable para el sostenimiento del sistema prestacional”.

En este marco, desde el Foro convocaron a “respaldar institucionalmente el reclamo y visibilizar, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, la grave situación que continúa atravesando el sector”.

“La emergencia en discapacidad continúa vigente y afecta seriamente la sostenibilidad de numerosas instituciones, muchas de las cuales se encuentran hoy en una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones”, argumentaron desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad al remarcar: “Contar con el acompañamiento del sector resulta fundamental para fortalecer este reclamo colectivo en defensa de las personas con discapacidad y de las instituciones que sostienen su atención”.