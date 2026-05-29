Sindicatos de la Carne respaldaron a trabajadores tras el cierre de Granja Tres Arroyos

La crisis en Granja Tres Arroyos motivó un fuerte pronunciamiento de los Sindicatos de la Carne de Entre Ríos, que expresaron su respaldo a la filial de Concepción del Uruguay y a los trabajadores afectados por el cierre repentino de la planta avícola, una situación que generó incertidumbre sobre el futuro laboral de cientos de familias.

A través de un comunicado, las organizaciones gremiales manifestaron su preocupación por la profundización del conflicto y sostuvieron que desde hace tiempo venían advirtiendo a las autoridades provinciales y nacionales sobre el deterioro de la situación económica y productiva de la empresa.

Según señalaron, los problemas financieros, los incumplimientos empresariales y las dificultades para afrontar compromisos laborales venían configurando un escenario de creciente complejidad que finalmente derivó en el cierre de la planta y en una fuerte preocupación por la continuidad de las fuentes de trabajo.

Rechazo a las acusaciones contra los trabajadores

En el documento, los sindicatos cuestionaron cualquier intento de responsabilizar a los trabajadores o a las organizaciones gremiales por la crisis que atraviesa la empresa.

“Resulta inaceptable que se pretenda responsabilizar a los trabajadores y a las organizaciones sindicales por una situación que es consecuencia de decisiones empresariales que vienen acumulándose desde hace años”, expresaron.

Asimismo, remarcaron que durante los últimos años los empleados realizaron importantes esfuerzos para sostener la actividad productiva, aceptando distintas modalidades excepcionales de pago y afrontando reiterados períodos de incertidumbre respecto de sus salarios y de la continuidad laboral.

Salarios en cuotas y compromisos incumplidos

Las entidades sindicales señalaron que los trabajadores llegaron a percibir sus haberes en cuotas y convivieron con demoras e incumplimientos por parte de la empresa en distintas obligaciones laborales.

También destacaron que los gremios acompañaron las instancias de diálogo impulsadas para intentar preservar la actividad y sostuvieron prestaciones vinculadas al sistema solidario de salud aun frente a incumplimientos empresariales.

De acuerdo con el comunicado, la acumulación de deudas salariales, problemas vinculados a aportes y otras obligaciones pendientes terminó agravando una situación que hoy consideran crítica para la compañía y para sus trabajadores.

Críticas a las expectativas económicas

Los Sindicatos de la Carne también hicieron referencia a declaraciones públicas realizadas anteriormente por el propietario de la empresa, Joaquín de Grazia, quien había manifestado expectativas favorables respecto del rumbo económico nacional.

En ese sentido, recordaron que el empresario sostenía que el país tenía un “futuro extraordinario” bajo la gestión del presidente Javier Milei y que era necesario esperar una mejora de las condiciones económicas.

Sin embargo, las organizaciones gremiales afirmaron que quienes actualmente enfrentan las consecuencias de ese escenario son los trabajadores, que continúan aguardando definiciones mientras observan amenazada su fuente de ingresos y el sustento de sus familias.

Reclamo por la defensa del empleo

Los gremios entrerrianos reafirmaron que la salida al conflicto no puede construirse sobre la pérdida de derechos laborales ni mediante mayores sacrificios para los trabajadores.

En el comunicado sostuvieron que el país necesita fortalecer la producción, la industria y el empleo, y remarcaron que la defensa del salario, del convenio colectivo de trabajo y de condiciones laborales dignas no puede ser presentada como la causa de una crisis empresarial.

Finalmente, ratificaron su acompañamiento a la filial Concepción del Uruguay y a cada uno de los trabajadores afectados por la situación de Granja Tres Arroyos. Además, aseguraron que continuarán reclamando respuestas para preservar las fuentes laborales y defendiendo los derechos conquistados por generaciones de trabajadores de la industria de la carne.