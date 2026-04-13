Asociación San Francisco de Asís denunció atrasos en pagos y suspende servicios

Trabajadores de la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís de Paraná llevan adelante medidas de fuerza en reclamo por el atraso en los pagos de programas nacionales, "como consecuencia de la mutación que hizo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hacia el Ministerio de Salud", lo que impacta directamente en la imposibilidad para abonar el pago de salarios y el funcionamiento de los servicios.

La presidenta de la entidad, Zulema Lucero, explicó a Elonce que la situación se originó por una interrupción en la cadena de pagos del Programa Federal Incluir Salud y de PAMI, que representan más del 50% de los ingresos de la institución que brinda asistencia a personas con discapacidad profunda.

Según detalló, el último pago recibido corresponde al mes de noviembre, y desde entonces no se registraron nuevos ingresos. Esto derivó en dificultades para abonar salarios, que en los últimos meses se pagaron en cuotas o con montos reducidos.

Impacto en trabajadores y servicios

La asociación administra tanto la Escuela Privada de Educación Integral como el Centro de Día, donde trabajan entre 80 y 90 personas.

Mientras que el servicio educativo cuenta con aportes provinciales que permiten sostener parcialmente los sueldos, el centro de día -que atiende a personas con discapacidad severa- depende en gran medida de los programas nacionales.

Lucero advirtió que la falta de financiamiento genera una “crisis real” que afecta no solo a los trabajadores, sino también a los asistentes y sus familias, quienes dependen de los servicios de transporte, alimentación e higiene que brinda la institución, que funciona en calle Elena de Roffo al 100.

Medidas de fuerza y reclamos

Ante este escenario, se definió un plan de contingencia que incluyó el cese "involuntario" de actividades. La medida se implementó el viernes y se repite este lunes, afectando principalmente al centro de día.

En el caso de la escuela, las puertas permanecen abiertas, aunque se ven resentidos servicios clave como el transporte y la higiene.

La dirigente indicó que las acciones fueron consensuadas con los trabajadores y aclaró que no habrá descuentos salariales por los días de paro.

"Muchos trabajadores no cuentan con los recursos económicos para trasladarse a cumplir sus tareas, porque los haberes de marzo fueron mínimos", señaló Lucero. Además, remarcó la incertidumbre que genera la falta de financiamiento: ‘Al no tener certezas sobre los ingresos de los programas, tampoco podemos garantizarles a los trabajadores cuándo se realizarán los pagos correspondientes’”.

Expectativa por soluciones

Desde la institución señalaron que mantuvieron reuniones con autoridades y entidades nacionales, y que se les informó que durante abril podrían comenzar a regularizarse los pagos, aunque aún no hay fechas confirmadas.

Mientras tanto, la situación continúa siendo crítica y no descartan profundizar las medidas si no se registran avances en los próximos días. De hecho, en caso de obtener respuestas a los reclamos, el cese de actividades se replicará este jueves y viernes.