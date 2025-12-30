El Gobierno disolverá la ANDIS y trasladará sus funciones al Ministerio de Salud

El Gobierno nacional anunció que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de existir como organismo descentralizado y que sus funciones pasarán a ser absorbidas por el Ministerio de Salud. La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa, donde aclaró que la medida no implicará recortes en pensiones ni en prestaciones vinculadas a la discapacidad.

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó Adorni al brindar detalles sobre la reestructuración. En ese marco, precisó que la ANDIS pasará a funcionar como una secretaría dentro de la cartera sanitaria que conduce Mario Lugones.

Manuel Adorni, jefe de gabinete

Según se informó oficialmente, el nuevo secretario del área de Discapacidad será Alejandro Vilches, quien hasta el momento se desempeñaba como interventor del organismo. El funcionario quedará a cargo del proceso de reorganización administrativa y de la continuidad de las políticas públicas vinculadas al sector, publicó Infobae.

Adorni explicó que la agencia había sido creada en 2017 como un organismo descentralizado con el objetivo de coordinar las políticas de discapacidad, pero sostuvo que, con el paso del tiempo, acumuló “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. En ese sentido, enumeró una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento del organismo.

“Se encontraron pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios que no prestaban”, detalló el jefe de Gabinete. Entre los casos mencionados, citó a una fundación que declaraba brindar apoyo escolar, pero que en la inspección presentaba condiciones edilicias precarias y ausencia de actividad.

Auditorías, controles y estructura

El funcionario aseguró que, al pasar a depender del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se administrarán con criterios sanitarios y mayores mecanismos de control. “Se va a garantizar la trazabilidad de los expedientes, habrá auditorías permanentes y se eliminarán discrecionalidades”, sostuvo Adorni.

Asimismo, indicó que la reestructuración incluye la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica del área. Según señalaron fuentes oficiales, la modificación busca unificar criterios sanitarios y presupuestarios, eliminar superposiciones de funciones y ordenar el sistema de gestión.

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Pese a la disolución de la ANDIS, el jefe de Gabinete remarcó en reiteradas oportunidades que no se producirán recortes. “Esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, subrayó. Desde el Ministerio de Salud insistieron en que la transformación no implica una reducción de derechos ni de beneficios para las personas con discapacidad.

La decisión se tomó luego de una auditoría interna impulsada por el Gobierno, tras la difusión de presuntas irregularidades. Según trascendió, los primeros resultados detectaron que unas 178 mil personas figuraban como titulares activos del Certificado Único de Discapacidad pese a estar fallecidas, información que fue validada con bases de datos del Registro Nacional de las Personas.

Tras ese hallazgo, Vilches autorizó el inicio de un proceso de revisión y las bajas correspondientes, y se analizó avanzar en acciones judiciales contra quienes hubieran utilizado de manera irregular los beneficios. Desde el Ejecutivo señalaron que la reorganización apuntó a transparentar el uso de los recursos públicos y fortalecer la atención a los usuarios y sus familias.