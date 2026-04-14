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Policiales Violento episodio con armas

Nueve detenidos y secuestro de armas tras tiroteos en barrio El Pozo

Un operativo policial tras denuncias por disparos derivó en la detención de nueve personas, entre ellas menores, y el secuestro de cuatro armas de fuego.

14 de Abril de 2026
Las armas secuestradas en barrio El Pozo
Las armas secuestradas en barrio El Pozo

Un operativo policial tras denuncias por disparos derivó en la detención de nueve personas, entre ellas menores, y el secuestro de cuatro armas de fuego.

Tras los tiroteos registrados en barrio El Pozo de Paraná, hubo nueve detenidos, secuestraron cuatro armas de fuego y cartuchería de distintos calibres. El hecho ocurrió alrededor de las 22 del lunes, luego de un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones.

 

Según informaron fuentes policiales a Elonce, personal de Comisaría Sexta y grupos especiales se dirigieron a la zona de calle Aníbal Simeón Vásquez al final, donde vecinos señalaron la presencia de un grupo de individuos que efectuaban disparos.

Nueve detenidos y armas secuestradas tras tiroteos en barrio El Pozo

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron impactos de arma de fuego en un domicilio y comenzaron un operativo que incluyó patrullajes y recorridas peatonales para dar con los sospechosos.

Detenciones y persecución

Durante el procedimiento, los agentes intentaron aprehender a uno de los presuntos involucrados, momento en que continuaron los disparos en la zona.

 

En ese contexto, los uniformados detectaron a un grupo de personas que intentó darse a la fuga. Uno de ellos fue reducido y tenía en su poder un arma de fuego, mientras que posteriormente lograron demorar al resto.

 

Como resultado del operativo, fueron detenidos cuatro mayores de edad y cinco menores, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Los detenidos tras el operativo policial
Los detenidos tras el operativo policial

Detalle de las armas secuestradas

En el lugar, la Policía secuestró una pistola calibre .22 LR marca Bersa, modelo 26, con cargador y nueve cartuchos del mismo calibre.

 

Además, se incautaron tres revólveres: uno calibre .38 largo marca Dos Leones, con tres vainas servidas; otro calibre .32 largo marca Vigilante, con un cartucho percutido no disparado; y un tercero calibre .32 largo marca Tanque, con seis cartuchos percutidos no disparados.

 

También se hallaron cuatro cartuchos calibre .22 corto, lo que completó el secuestro de municiones en el procedimiento.

 

La fiscal interviniente dispuso el traslado de los detenidos mayores a la Alcaidía, mientras que los menores fueron derivados a la División Minoridad. Asimismo, se ordenó la realización de pruebas de dermotest a todos los involucrados.

 

La causa quedó caratulada como portación ilegal de arma de fuego y abuso de armas.

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