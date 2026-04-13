Arrestaron al hombre que baleó a un joven y disparó contra una vivienda en Paraná en el marco de un operativo de seguridad realizado por personal policial que patrullaba la zona de calle Facundo y Los Yaros. El procedimiento derivó en la identificación del sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente, lo que permitió su inmediata detención.

El hecho se produjo durante tareas preventivas habituales cuando los efectivos detectaron al individuo y procedieron a verificar sus datos en el sistema. Al constatar la orden judicial activa, se dio aviso al fiscal interviniente, quien dispuso su traslado inmediato a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.

La detención se vincula con una causa que investiga un violento ataque ocurrido horas antes, en el que un joven de 23 años resultó herido de arma de fuego y debió ser hospitalizado de urgencia.

El ataque al joven y su estado de salud

El joven baleado fue víctima de un ataque armado durante la madrugada del lunes, alrededor de las 3:30, cuando recibió al menos dos disparos que impactaron en el pecho y la zona del tórax. La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Martín, donde recibió atención médica especializada.

Según informaron fuentes sanitarias, el paciente se encontraba estable pero bajo estricta observación médica debido a la complejidad de las lesiones. Los profesionales evaluaban la posibilidad de una intervención quirúrgica, dependiendo de la evolución de su estado de salud en las horas posteriores.

Foto: Google Maps.

El hecho generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a la policía tras escuchar las detonaciones. La violencia del ataque y su horario incrementaron la preocupación en el barrio, donde se registraron momentos de tensión durante la madrugada.

Ataque a la vivienda y línea de investigación

Minutos después del ataque inicial, la violencia continuó cuando la vivienda del joven, ubicada en la zona de calles La Cautiva y Ñandubay, fue nuevamente atacada a tiros por personas aún no identificadas en ese momento. Este segundo episodio reforzó la hipótesis de un conflicto preexistente.

Los investigadores trabajan sobre la posibilidad de que ambos hechos estén vinculados a una disputa previa entre las partes involucradas. Esta línea de investigación es una de las principales dentro de la causa, aunque no se descartan otras hipótesis.

Personal policial realizó peritajes en ambos lugares del hecho, recolectando vainas servidas, testimonios de vecinos y registros de la escena para reconstruir la mecánica del ataque. Todo el material fue incorporado a la investigación judicial en curso.