Balearon a un joven en Paraná y minutos después, atacaron su casa a disparos

REDACCIÓN ELONCE
Un joven de 23 años resultó herido de gravedad tras recibir dos disparos y fue hospitalizado. Minutos más tarde, su vivienda fue atacada a balazos. Investigan un conflicto previo como posible causa.
Balearon a joven en Paraná. El joven baleado de 23 años fue víctima de un violento ataque durante la madrugada de este lunes, cuando recibió al menos dos disparos de arma de fuego y debió ser trasladado de urgencia al hospital. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.
Según se informó, la víctima sufrió heridas en el pecho y en la zona del tórax, lo que motivó su inmediata derivación al Hospital San Martín. Allí fue asistido por el personal médico, que le practicó diversos estudios para evaluar la gravedad de las lesiones.
Fuentes indicaron que el joven permanecía estable, aunque bajo estricta observación, y no se descartaba la necesidad de una intervención quirúrgica. La situación generó preocupación debido a la violencia del ataque y las características del mismo.
Ataque a la vivienda y sospechas de conflicto previo
De acuerdo a las primeras averiguaciones policiales, el episodio podría estar vinculado a un conflicto de vieja data, lo que se analiza como una de las principales hipótesis en el marco de la investigación.
Minutos después del ataque armado, la violencia continuó con un segundo hecho: la vivienda del joven baleado, ubicada en la zona de calles La Cautiva y Ñandubay, fue blanco de múltiples disparos efectuados por personas desconocidas.
El ataque contra el domicilio generó alarma entre los vecinos del lugar, quienes manifestaron su preocupación ante la reiteración de episodios violentos en la zona durante la madrugada.
Investigación en curso y búsqueda de los responsables
Tras los hechos, personal policial se hizo presente tanto en el lugar del ataque inicial como en la vivienda baleada, donde llevó adelante tareas de relevamiento de pruebas y recopilación de testimonios.
Los investigadores trabajaban para establecer la mecánica de los hechos y dar con los autores del ataque, en un caso que quedó bajo análisis de la Justicia, publicó Reporte100..
En tanto, no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, mientras se intenta esclarecer el motivo del ataque y determinar si efectivamente estuvo relacionado con un conflicto previo entre las partes involucradas.