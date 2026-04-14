Buscan a un hombre viajó desde Crespo a Paraná con destino a Misiones

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración para dar con el paradero de Daniel Javier Scheibner, de 45 años, quien se encuentra desaparecido desde el jueves de la semana pasada.

Según se informó, el hombre había viajado desde la ciudad de Crespo hacia Paraná, donde tenía previsto abordar un colectivo con destino a Misiones, aunque desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

Scheibner es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene cabello corto de color castaño, ojos verdes y tez trigueña.

Desde la Fiscalía se pidió a la población que ante cualquier dato que permita dar con su ubicación se comuniquen de manera inmediata con las autoridades.

La información puede ser aportada a través del 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 444 6372) o comunicándose con la Comisaría de Crespo al (0343) 4951605.