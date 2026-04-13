Investigan la muerte de una mujer de 76 años hallada en su domicilio de Colón

Investigan la muerte de una mujer en Colón, luego que en la tarde de este lunes, se hallara el cuerpo de una septuagenaria en su vivienda, ubicada sobre calle Paysandú al 900, en su intersección con Pellenc. El hecho fue advertido luego de que vecinos manifestaran preocupación por la prolongada ausencia de la mujer en su rutina habitual.

Ante el aviso, personal policial acudió de inmediato al domicilio y, al no obtener respuesta desde el interior, procedió a inspeccionar la vivienda a través de una ventana lateral. En ese momento, los efectivos lograron divisar el cuerpo de la mujer, confirmando la situación.

Tras ello, se dio intervención a la fiscal de turno, Noelia Batto, quien tomó la dirección de la causa y dispuso la aplicación del protocolo correspondiente. En el lugar trabajaron también la División Policía Científica, el Médico Policial y personal de la Sección Judiciales.

Primeras pericias y ausencia de signos de violencia

De acuerdo a los relevamientos preliminares realizados en la escena, no se habrían detectado indicios de violencia ni elementos que permitan presumir la participación de terceros en el deceso.

Las primeras hipótesis apuntaron a una muerte de origen natural, aunque desde la Fiscalía se indicó que se continuará con las actuaciones de rigor para confirmar esta presunción mediante estudios específicos.

En este sentido, se dispuso el traslado del cuerpo hacia las instalaciones de la empresa Orbe, donde será examinado por el médico forense designado por la Justicia.

Determinación de la causa de muerte

El informe del Médico de Tribunales será determinante para establecer con precisión la etiología del fallecimiento y descartar cualquier otra hipótesis en el marco de la investigación.

Mientras tanto, la causa permanece en etapa de actuaciones de oficio, procedimiento habitual en este tipo de casos cuando no existen elementos evidentes que indiquen un hecho delictivo.

Las autoridades continuaban trabajando en la recolección de información complementaria, mientras la comunidad se mantenía conmocionada por el hallazgo ocurrido en pleno casco urbano de la ciudad.