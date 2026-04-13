Detuvieron al sospechoso del crimen del sereno en Colón: el fiscal confirmó que la víctima tenía un golpe en la cabeza

Se confirmó esta tarde, la captura de Nicolás Alexander Acosta -alias "Nino", quien es sospechado de ser el presunto autor del homicidio del sereno en Colón. Así lo indicaron a Elonce fuentes policiales y avanza la investigación del crimen ocurrido en una obra en construcción, donde el cuerpo de la víctima fue hallado oculto en el subsuelo, envuelto en frazadas, cubierto con cal y detrás de una pared.

El fiscal Alejandro Perroud confirmó a Elonce que la detención se concretó pasado el mediodía en la misma ciudad, tras un rápido avance de las tareas investigativas. El hecho conmocionó a la comunidad luego del macabro hallazgo registrado en un edificio en construcción.

Según explicó el fiscal, la intervención judicial comenzó tras detectarse indicios sospechosos en el lugar, como manchas de sangre y olores nauseabundos que alertaron a trabajadores de la obra.

El lugar donde detuvieron al sospechoso. (PER).

“Hace aproximadamente una hora, se procedió a la detención de una persona que está sospechada de tener alguna vinculación con este hecho”, sostuvo Perroud, quien detalló que la captura se logró en la ciudad de Colón, luego de haber librado pedidos de detención y comunicaciones a nivel nacional e internacional.

Hallazgo del cuerpo y primeras hipótesis

De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, el cuerpo fue encontrado en un sector del subsuelo del edificio, oculto de manera deliberada. Estaba envuelto en frazadas, cubierto con cal y escondido detrás de una pared recientemente levantada, lo que evidenció una clara intención de ocultar el crimen.

El fiscal relató que los primeros indicios surgieron cuando personal de la constructora acudió al lugar para continuar tareas y notó “algunas manchas de sangre en lo que sería la escena primaria del crimen” y posteriormente un fuerte olor que provenía de la zona inferior.

“Fue lo que indicaba que claramente podía llegar a haber un cuerpo en estado de descomposición, como finalmente ocurrió”, explicó el funcionario judicial a Elonce, quien remarcó la complejidad del escenario con el que se encontraron los peritos.

Identidad de la víctima y contexto

“Si bien la víctima aún no fue identificada formalmente, por el estado del cuerpo, todos los elementos recolectados permiten presumir que se trata del sereno de la obra, un hombre de nacionalidad paraguaya de 52 años”, dijo Perroud a Elonce y agregó que autoridades de la constructora señalaron que hacía varios días no concurría a trabajar. Según se indicó, hacía varios días que no se tenía contacto con él.

Perroud aclaró que no existía una denuncia previa por su desaparición debido a que el hombre no tenía familiares en Argentina. “Tiene una hermana en Uruguay y algún otro familiar en Paraguay, pero aquí en el país no tenía familiares y por eso, no se detectó antes su ausencia”, señaló y aclaró que “la gente que tenía a cargo la construcción del edificio, no tenía contacto con el sereno desde hacía varios días”.

Esta situación habría contribuido a que su ausencia pasara desapercibida durante varios días, hasta que el avance del olor “muy fuerte” y los rastros de sangre en la obra pusieron en evidencia que algo anormal había ocurrido.

Data de muerte y pericias forenses

Respecto al momento en que se produjo el crimen, el fiscal indicó que aún no se cuenta con una fecha precisa porque todavía no se hizo la autopsia, aunque estimó que habría ocurrido a fines de marzo. “El 31 de marzo había sido la última noticia que se tuvo de este hombre”, precisó a Elonce.

La confirmación llegará con la autopsia, que fue programada para realizarse en Paraná. “No tenemos todavía una data de muerte, eso lo vamos a tener con la autopsia que se concretará el día jueves”, explicó Perroud.

No obstante, un examen preliminar realizado por el médico forense permitió detectar lesiones significativas. “A simple vista se nota un fuerte traumatismo en el cráneo que podría haber ocasionado la muerte”, adelantó el fiscal al dialogar con este medio, sobre la presunta causa de la muerte del sereno.

El detenido y su vínculo con la víctima

En las primeras horas de la investigación, se logró identificar a un sospechoso que fue finalmente detenido en Colón. Según se pudo reconstruir, el hombre frecuentaba la obra y mantenía contacto con la víctima.

“El sospechoso frecuentaba esa obra, que el sereno solía darle algún trabajo para que realice tareas menores, pero no era empleado”, explicó Perroud, quien subrayó que este dato fue clave para orientar la investigación.

Además, testimonios y registros de cámaras de seguridad ubicaron al detenido en el lugar y permitieron reconstruir una relación conflictiva entre ambos. “Era una relación un poco violenta o que podrían haber tenido algún altercado previo”, señaló el fiscal sobre la relación entre el detenido y el sereno.

Al respecto, agregó que dicha situación, “refuerza nuestra hipótesis de que esta persona, tendría una vinculación directa con el hecho”, dijo Perroud.

Avances de la investigación y próximos pasos

Con la detención concretada, la causa avanzará en las próximas horas hacia la instancia de imputación. El fiscal anticipó que el sospechoso será indagado en un plazo de 48 horas.

“En el término de 48 horas le vamos a recibir declaración de imputado a esta persona y luego la prisión preventiva”, indicó el funcionario judicial a Elonce.

En paralelo, continuarán las tareas investigativas con el análisis de cámaras de seguridad, la recolección de testimonios y el estudio de los movimientos del teléfono del detenido, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia del crimen.

Un caso que conmociona

El homicidio del sereno generó fuerte impacto en la comunidad de Colón, tanto por la violencia del hecho como por las condiciones en las que fue ocultado el cuerpo. La modalidad empleada evidenció un intento de encubrimiento que ahora es materia de análisis judicial.

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y nuevas pericias, los investigadores buscan determinar con exactitud cómo se produjo el ataque y si hubo participación de otras personas.

Por el momento, el detenido no brindó declaraciones. “Esto es muy reciente”, concluyó el fiscal, dejando en claro que la investigación continúa en pleno desarrollo.