Cadáver hallado en una obra en Colón: es un crimen “premeditado, pergeñado y macabro”

Un macabro hallazgo sacudió a la ciudad de Colón, donde se investiga un presunto homicidio tras el descubrimiento de un cadáver oculto en una obra en construcción; el cruento hecho de sangre ocurrió este domingo en la esquina de avenida Quirós y calle Moreno, en cercanías de la costanera de la localidad.

Al respecto, el subjefe de la Departamental policial Colón, Juan Martín Furlón, detalló que "el cuerpo fue encontrado en el subsuelo del edificio, en un espacio tipo baulera ubicado debajo de una escalera". "El cadáver estaba oculto detrás de una pared falsa", confirmó al apuntar a una maniobra deliberada para encubrir el hecho.

El hallazgo se produjo luego de que una persona vinculada a la obra intentara localizar a quien se desempeñaba como sereno del lugar, sin poder establecer contacto durante varios días. Ante esta situación, se dirigió al inmueble y, junto a otros responsables, detectó irregularidades que derivaron en el descubrimiento del cuerpo.

Presunto homicidio y ocultamiento

De acuerdo a los primeros indicios, la Policía presume que se trata de una muerte violenta. “Ese cuerpo no llegó por sí solo a ese lugar”, señalaron desde la investigación, al tiempo que indicaron que la mecánica del hecho presenta características “premeditadas y macabras”.

"El cadáver fue hallado en avanzado estado de descomposición y cubierto con una sustancia pulverulenta, que podría ser cal", confirmó Furlong. Este elemento habría sido utilizado para acelerar el proceso de descomposición y dificultar el hallazgo, además de atenuar los olores.

Si bien la identidad de la víctima aún no fue confirmada oficialmente, se trabaja sobre la hipótesis de que podría tratarse del sereno de la obra, de nacionalidad paraguaya, quien se encontraba desaparecido desde hacía 15 días; el hombre de 54 años habría estado radicado en provincia de Buenos Aires.

Investigación en curso

El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia en la ciudad de Oro Verde, donde se buscará determinar la causa exacta de la muerte.

En paralelo, los investigadores analizan posibles responsables. Según indicó el comisario, se trabaja sobre "una pista firme vinculada a una persona que habría tenido un vínculo con la víctima", aunque no se descarta la participación de más individuos.

“Estamos en una etapa inicial, pero con avances importantes”, indicó Furlón, al tiempo que remarcó la necesidad de preservar información para no entorpecer la investigación.

Investigan presunto homicidio tras hallar un cadáver oculto en una obra

El hecho generó conmoción por las características del ocultamiento y la violencia presunta del caso. La causa quedó en manos de la Fiscalía, que continúa con las medidas de rigor para esclarecer lo sucedido.