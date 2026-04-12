Hombre muerto oculto en una obra de Colón: investigan el rol de otro sujeto y dónde estaba el cuerpo

El hombre muerto en una obra de Colón, fue hallado oculto dentro de una pared en construcción, en un caso que activó una investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho. El episodio se registró este domingo por la mañana en la intersección de avenida Quirós y calle Moreno, donde se desplegó un amplio operativo policial y ya analizan posible homicidio.

Según se reconstruyó, el descubrimiento ocurrió luego de que se detectaran manchas de sangre en el lugar, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad. A partir de ese indicio, se dispuso revisar la estructura edilicia, lo que derivó en la demolición de una parte del muro.

(Canal 5 Colón).

Fue durante ese procedimiento que se encontró el cuerpo oculto dentro de una pared falsa, en un hueco ubicado bajo una escalera, un sitio que evidenciaría conocimiento previo del lugar por parte de quien lo habría escondido.

Hallazgo en el subsuelo y primeras hipótesis

De acuerdo a los datos preliminares difundidos por la policía, el cadáver estaba oculto en el sector del subsuelo de la obra en construcción. Personal de Bomberos intervino para realizar el rescate del cuerpo, mientras que peritos trabajaron en la escena recolectando pruebas clave para la causa.

Las pertenencias encontradas en el lugar permitieron orientar la identificación de la víctima, aunque las autoridades señalaron que se aguardaban confirmaciones oficiales. En principio, trascendió que podría tratarse de un ciudadano de nacionalidad paraguaya, que había desaparecido unos 15 días atrás.

Las características del hallazgo reforzaron la hipótesis de que el cuerpo habría sido ocultado deliberadamente, lo que derivó en el inicio de una investigación por un posible hecho violento.

Avance de la investigación

Desde la Jefatura Departamental Colón informaron que “se coordinó una exhaustiva investigación tendiente a esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado en el interior de una propiedad en obra”.

El procedimiento policial se realizó, junto a los fiscales Noelia Batto y Alejandro Perroud, a cargo de la causa.

Asimismo, indicaron que “personal de la División Policía Científica procedió al relevamiento técnico del sitio, efectuando la recolección de indicios bajo estrictos protocolos de preservación”.

Sospechas

En relación al avance de la pesquisa, las autoridades confirmaron que se trabaja sobre una línea investigativa que contempla la presunta participación de otra persona en el hecho. Sin embargo, aclararon que no se brindarán mayores detalles para evitar entorpecer el proceso.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia médico-legal, que será clave para determinar la causa del fallecimiento.

El examen pericial buscará establecer de manera científica cómo se produjo la muerte y si existió intervención de terceros, elemento central para orientar la investigación judicial en curso.