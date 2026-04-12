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Hallaron a un hombre muerto dentro de una obra en Colón tras 15 días desaparecido

El cuerpo fue encontrado este domingo por la mañana en una obra ubicada en la zona de Costanera Quirós y Moreno, tras tareas de demolición parcial, mientras avanza la investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

12 de Abril de 2026
Lugar del hecho.
Lugar del hecho. Foto: Canal 5 de Colón.

El cuerpo fue encontrado este domingo por la mañana en una obra ubicada en la zona de Costanera Quirós y Moreno, tras tareas de demolición parcial, mientras avanza la investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

En Colón, el hallazgo de un hombre sin vida dentro de una pared en una obra en construcción generó conmoción este domingo por la mañana. El caso ocurrió en la zona de Costanera Quirós y calle Moreno, donde se desplegó un importante operativo tras detectarse indicios que llevaron a revisar la estructura.

 

Según se pudo reconstruir, la situación salió a la luz cuando en el lugar advirtieron manchas de sangre, lo que motivó la intervención de la Policía. A partir de esa alerta, se dispuso la demolición de una parte del muro, procedimiento que permitió encontrar el cuerpo oculto en el interior.

 

 

De acuerdo a lo informado por el sitio 03442, la víctima sería un albañil de nacionalidad paraguaya que se encontraba desaparecido desde hacía aproximadamente 15 días.

 

Trabajos en el lugar y primeras hipótesis

 

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Departamental, Bomberos Voluntarios y personal judicial, quienes realizaron las primeras pericias para intentar determinar cómo ocurrió el hecho. La extracción del cuerpo demandó tareas específicas debido a la ubicación en la que se encontraba.

 

Lugar del hecho. Foto: Canal 5 de Col&oacute;n.
Lugar del hecho. Foto: Canal 5 de Colón.

 

La causa es investigada por la fiscal Noela Batto y el fiscal Alejandro Perroud, quienes encabezan las actuaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte. Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la mecánica del hecho.

 

Según publicó Radio Melody, existirían elementos que permitirían avanzar en la identificación de un posible sospechoso oriundo de Buenos Aires, aunque no se brindaron precisiones sobre su situación procesal.

 

Avanza la investigación en Colón

 

Mientras continúan las diligencias, se aguardan los resultados de las pericias y la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Además, se busca confirmar la identidad de la víctima de manera fehaciente.

 

 

El caso permanece bajo investigación en Colón, con intervención de la Justicia y las fuerzas de seguridad, en un contexto marcado por el impacto que generó el hallazgo en la comunidad.

 

Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial que permita avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Temas:

Colón fallecido obra zona costanera
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