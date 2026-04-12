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Está grave uno de los ocupantes de la camioneta que despistó y cayó al vacío desde la costanera de Colón

Uno de los ocupantes de la camioneta siniestrada sufrió lesiones graves tras el accidente ocurrido este domingo en la costanera de Colón. El resto de los involucrados presentó heridas leves.

12 de Abril de 2026
Vuelco en la costanera de Colón
Vuelco en la costanera de Colón Foto: Facebook Pato Becerra

Uno de los ocupantes de la camioneta siniestrada sufrió lesiones graves tras el accidente ocurrido este domingo en la costanera de Colón. El resto de los involucrados presentó heridas leves.

Accidente en Colón. Está grave el hombre que iba como acompañante en una camioneta que despistó y cayó al vació sobre la costanera de Colón, durante la madrugada de este domingo.

 

El accidente se registró cuando el conductor de una Toyota Hilux perdió el control, impactó contra la estructura de contención y terminó cayendo hacia la zona de la ribera. De acuerdo a los primeros datos, el conductor habría realizado una maniobra evasiva para evitar atropellar a un peatón, lo que derivó en la pérdida de control del rodado.

Tras las evaluaciones médicas, se determinó que el conductor del vehículo, un hombre de 39 años, una mujer de la misma edad que lo acompañaba y el peatón de 42 años presentaron lesiones de carácter leve.

Vuelco en la costanera de Col&oacute;n (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco en la costanera de Colón (foto Policía de Entre Ríos)

Sin embargo, la situación fue más compleja para el segundo acompañante, un hombre de 51 años, quien sufrió lesiones graves. El diagnóstico indicó fractura en la zona cervical y fractura del primer arco costal, por lo que permanece bajo atención médica especializada.

 

El peatón también debió ser asistido, ya que fue alcanzado por uno de los espejos laterales del vehículo durante el siniestro.

 

Intervención y medidas adoptadas

 

En el marco del procedimiento, las autoridades solicitaron al conductor que se sometiera al test de alcoholemia, pero este se negó a realizarlo.

 

Ante esta situación, y conforme a la normativa vigente, personal de Tránsito Municipal dispuso la retención preventiva del vehículo por presunción de alcoholemia positiva.

 

Las actuaciones continúan en curso para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Temas:

accidente en Colón Toyota Hilux lesiones graves
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