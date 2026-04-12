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Policiales Hubo heridos y retuvieron el vehículo

Una camioneta cayó al vacío desde la costanera de Colón: el conductor adujo que pretendió esquivar un peatón

El conductor de la Toyota Hilux habría realizado una maniobra evasiva para evitar embestir a un peatón; sin embargo, se negó al test de alcoholemia. Hubo al menos cuatro heridos con lesiones de diversa consideración tras el accidente.

12 de Abril de 2026
Vuelco en la costanera de Colón
Vuelco en la costanera de Colón Foto: Facebook Pato Becerra

El conductor de la Toyota Hilux habría realizado una maniobra evasiva para evitar embestir a un peatón; sin embargo, se negó al test de alcoholemia. Hubo al menos cuatro heridos con lesiones de diversa consideración tras el accidente.

Accidente en Colón. El conductor de una camioneta perdió el control del rodado, impactó contra la estructura de contención de la costanera de Colón y terminó cayendo al vacío; ocurrió en inmediaciones de avenida Quirós y calle Noailles, durante las primeras horas de este domingo.

Vuelco en la costanera de Col&oacute;n (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco en la costanera de Colón (foto Policía de Entre Ríos)

Según informaron fuentes policiales, el conductor de la Toyota Hilux habría realizado una maniobra evasiva para evitar embestir a un peatón. Sin embargo, la maniobra derivó en la pérdida de control del rodado, que terminó colisionando contra la baranda de contención de la costanera y finalizó su recorrido en la zona de la ribera.

Vuelco en la costanera de Col&oacute;n (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco en la costanera de Colón (foto Policía de Entre Ríos)

Como consecuencia del impacto, el conductor, un hombre de 39 años, y sus acompañantes -una mujer de la misma edad y un hombre de 51- sufrieron lesiones de distinta consideración. En tanto, el peatón involucrado, de 42 años, también debió recibir asistencia tras ser alcanzado por uno de los espejos laterales del vehículo.

Negativa al test de alcoholemia

 

En el marco del procedimiento, el conductor fue requerido para someterse al test de alcoholemia, pero se negó a realizarlo. Ante esta situación, y conforme a la normativa vigente, personal de Tránsito Municipal procedió a la retención preventiva del vehículo por presunción de alcoholemia positiva.

As&iacute; qued&oacute; la costanera de Col&oacute;n tras el accidente (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Así quedó la costanera de Colón tras el accidente (foto Policía de Entre Ríos)

Actuaciones en curso

 

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se avanza en la investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

 

Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y actuar con responsabilidad al volante, especialmente en zonas de alta circulación como la costanera.

Temas:

Colón vuelco accidente de tránsito Toyota Hilux alcoholemia
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