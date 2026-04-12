Investigan la muerte de un joven entrerriano que cayó de un edificio en Santa Fe

El estudiante universitario tenía 21 años y era oriundo de Santa Elena. Se encontraba reunido con unos amigos en un departamento de una torre ubicada en San Jerónimo 1900, en Santa Fe. El fiscal de Homicidios ordenó autopsia.
Un joven entrerriano fue hallado sin vida tras caer desde un edificio en Santa Fe durante la madrugada de este domingo, en un hecho que es investigado como “muerte por precipitación desde altura”; el episodio ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle San Jerónimo al 1900.
El alerta se registró alrededor de las 4:55, cuando se dio aviso a las autoridades sobre una situación grave en el lugar. Minutos más tarde, cerca de las 5:40, personal policial y de Criminalística constató la presencia del cuerpo sin vida en un patio interno del edificio.
Según los primeros testimonios, el joven se encontraba en un departamento junto a amigos. En un momento manifestó que se retiraba y, segundos después, se escuchó un fuerte estruendo. Al verificar lo ocurrido, advirtieron que se había precipitado hacia el interior del inmueble, publicó El Litoral.
Identidad y circunstancias
Si bien la identidad no fue confirmada oficialmente, trascendió que se trataría de Benjamín Martínez, oriundo de Santa Elena y estudiante de la carrera de Ciencias Económicas que se dicta en Paraná.
De acuerdo a las primeras pericias, el cuerpo fue hallado sobre una estructura de alambre que cedió producto del impacto, lo que dejó marcas visibles compatibles con la caída. Los especialistas constataron múltiples fracturas.
Para acceder al sector donde se encontraba la víctima, el personal policial debió forzar un ingreso interno con la colaboración de residentes del edificio.
Peritajes y medidas judiciales
Los peritos trabajaron tanto en el patio interno como en la azotea del edificio, desde donde se presume que se produjo la caída. En el lugar se realizó un relevamiento integral para reconstruir la mecánica del hecho.
La médica policial interviniente recomendó la realización de la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.
La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, quien dispuso las medidas de rigor para esclarecer lo sucedido.
Investigación en desarrollo
Según se informó, el joven entrerriano se encontraba de visita en la ciudad de Santa Fe, aunque no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias previas al hecho.
Las tareas de los investigadores se extendieron hasta después de las 7 de la mañana del domingo, momento en que la escena quedó bajo custodia policial.