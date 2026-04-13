Identificaron al presunto asesino del sereno en Colón y emitieron pedido internacional de captura

Crimen del sereno en Colón. Identificaron al presunto asesino del sereno cuyo cadáver fue hallado oculto en una obra en construcción el domingo en Colón. Se trata de Nicolás Alexander Acosta -alias "Nino"- sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional.

Desde la Jefatura Departamental Colón solicitaron colaboración para localizar al sospechoso vinculado a la causa por homicidio e instaron a la comunidad a aportar datos que permitan dar con su paradero, bajo estricta reserva, según así lo dispuso el Ministerio Público Fiscal de Colón.

Cualquier información puede ser reportada a través de las siguientes vías de contacto:

. Línea gratuita 101.

. Sala de Comunicaciones y Emergencias: +54 9 343 405-4033.

. División Investigaciones e Inteligencia Criminal: +54 9 3447 64-2315.

Nicolás Alexander Acosta, buscado por homicidio (foto Policía de Entre Ríos)

Según la imagen que difundió la Policía, el sospechoso presenta numerosos tatuajes en sus extremidades, y difundió una imagen para ayudar a su localización.

Hallazgo del cuerpo

El macabro hecho salió a la luz este domingo cuando fue encontrado un cadáver en el subsuelo de una obra en construcción, oculto en un espacio tipo baulera debajo de una escalera. Según detalló a Elonce el subjefe policial Juan Martín Furlón, el cuerpo estaba escondido detrás de una pared falsa, lo que evidenciaría una maniobra deliberada para encubrir el crimen.

El descubrimiento se produjo luego de que allegados intentaran ubicar al sereno del lugar sin éxito durante varios días. Ante la falta de contacto, ingresaron al inmueble y detectaron irregularidades que derivaron en el hallazgo.

Indicios de un crimen premeditado

De acuerdo a las primeras pericias, la muerte habría sido violenta. Fuentes de la investigación señalaron que “el cuerpo no llegó por sí solo a ese lugar”, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio.

Además, el cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición y cubierto con una sustancia pulverulenta, presumiblemente cal, que habría sido utilizada para acelerar el proceso y ocultar olores.

Avance de la investigación

Si bien la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente, se investiga si se trata del sereno de la obra, un hombre de 54 años que estaba desaparecido desde hacía aproximadamente 15 días.

El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá determinar la causa exacta de la muerte. En paralelo, los investigadores siguen una pista firme sobre un sospechoso que habría tenido vínculo con la víctima, sin descartar la participación de otras personas.

Investigan presunto homicidio tras hallar un cadáver oculto en una obra

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad y recordaron que cualquier información puede ser aportada a través de las líneas de emergencia. La causa continúa bajo investigación judicial en manos de los fiscales Alejandro Perroud y María Noelia Batto.