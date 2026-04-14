Un camión con hacienda volcó en la ruta 12 y vecinos quisieron faenar los animales

Tras el vuelco de un camión con hacienda en la ruta 12, en Corrientes, la Policía Rural debió desplegar un dispositivo de prevención para evitar que vecinos faenaran los animales muertos.
El domingo por la tarde un camión que trasladaba hacienda volcó y vecinos intentaron faenar los animales muertos. El hecho se registró en el kilómetro 899 de la ruta nacional 12, en jurisdicción de San Roque, en cercanías de la capilla San Antonio, en la provincia de Corrientes.
Efectivos de la Policía Rural e Islas y Ambiental Rural (PRIAR) debieron desplegar un fuerte operativo de seguridad para evitar que un grupo de personas faenara los animales, ante el inminente riesgo sanitario que esto representa.
Medios locales indican que alrededor de 60 vecinos llegaron al predio con intenciones de retirar cortes de carne. Sin embargo, las autoridades alertaron que la carne de los animales que fallecieron en el siniestro no pasó por los controles bromatológicos y su consumo podría derivar en enfermedades.
Tras el vuelco, gran parte de la hacienda murió en el acto, mientras que solo un pequeño grupo de animales pudo ser rescatado con vida.
“Se pide a la población no acercarse ni retirar carne del lugar para evitar inconvenientes legales y, sobre todo, de salud”, remarcaron desde la fuerza.
El peligro del consumo de “carne de ruta”
Desde el área ambiental y rural de Corrientes advirtieron que los animales muertos en este tipo de accidentes sufren procesos de descomposición acelerados por el trauma y las condiciones climáticas, además de no contar con el sangrado reglamentario que exige la industria frigorífica.
El procedimiento correspondiente en estos casos, una vez finalizadas las pericias de la aseguradora, es el entierro sanitario o la incineración de los restos para evitar focos infecciosos.