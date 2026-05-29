Despidieron a seis empleados de una reconocida cadena de supermercados en Concepción del Uruguay

Seis empleados fueron desvinculados luego de la venta de dos locales de la cadena de supermercados DAR en Concepción del Uruguay, pese a que se había asegurado la continuidad de los puestos de trabajo.

La desvinculación de los empleados se produjo luego de que la empresa concretara la venta de dos de sus locales a un grupo de capitales chinos con base en Buenos Aires, en una operación que había sido presentada inicialmente sin impacto laboral. La situación tomó estado público en las últimas horas y rápidamente generó repercusiones en la ciudad, donde la cadena tiene presencia consolidada.

Los locales involucrados son los supermercados conocidos como El Ciclón, ubicado sobre calle Sarmiento al 1700, e Impulso, situado en la intersección de bulevar Constituyentes y 12 de Octubre, informó el sitio Uruguayenses.

De la promesa de continuidad a las primeras desvinculaciones

Cuando se anunció la venta de los supermercados, desde la firma se había transmitido tranquilidad al personal, asegurando que los puestos laborales serían preservados. En ese contexto, se informó que los empleados serían reubicados en las tres sucursales que continuarían operando bajo la órbita de DAR.

Esa promesa generó expectativas positivas entre los trabajadores, que confiaban en mantener su fuente de ingreso en medio de un contexto económico complejo. No obstante, el escenario cambió en los días posteriores. Sin previo aviso público ni comunicación oficial detallada, comenzaron a concretarse los primeros despidos, lo que generó desconcierto e incertidumbre entre los empleados.

Cómo se produjeron los despidos y el impacto inmediato

Según reconstruyó Uruguayenses, las desvinculaciones no se produjeron en un único momento, sino en dos etapas. El pasado viernes fueron despedidos cuatro trabajadores, mientras que este miércoles se sumaron otros dos, elevando a seis el número total de empleados afectados.

La venta de los supermercados El Ciclón e Impulso se había dado en un contexto de caída de ventas en ambas sucursales, según se informó en su momento. Este factor habría sido determinante para avanzar en la operación comercial.

Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial explicando las razones de las desvinculaciones ni aclarando si se trata de una medida puntual o parte de una estrategia más amplia.