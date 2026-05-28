Para Camoirano el conflicto en Granja Tres Arroyos "es un problema de Estado"

El secretario de trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, dialogó en Plaza Mansilla emitido por Elonce Radio & Stream FM 98.7, acerca de la situación de los 950 trabajadores de Granja Tres Arroyos en la planta La China de Concepción del Uruguay, la generación de empleo privado y las prioridades del gobierno provincial en materia de trabajo.

Al respecto, el funcionario señaló que el gobierno provincial sigue la situación de los trabajadores del frigorífico. “Es un conflicto que tiene larga data. Quizá hubo una decisión del gobernador a principio de año de intervenir activamente. No estábamos viendo el conflicto con una actividad muy presente ya que casi todo el conflicto anterior transitaba por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Esa discusión se estaba dando en Buenos Aires”, recordó.

Y agregó: “Cuando se dio la parálisis de la planta de 10 días, por pedido del gobernador y del ministro Troncoso, fui hasta Concepción del Uruguay y empecé a conversar con los sindicatos, logramos tener una reunión con los dueños de la empresa. Fue una jornada muy compleja, con una asamblea grande, hablamos con todos los trabajadores, salió adelante el conflicto y se volvió a producir. Desde ese momento la Secretaría de Trabajo tomó un rol importante en el conflicto para la mediación”.

De este modo, la mediación sirvió para “no llegar a la medida de fuerza directa, para no terminar en situaciones difíciles para volver al diálogo”.

“Muchas veces no están tan lejos las partes pero cuando se rompe el diálogo después es difícil de volver, hasta personalmente, quienes tienen el rol de llevar adelante la conducción, la comunicación entre ambas partes y desde la empresa. Nunca es personal pero hay intereses que hay que empezar a trabajar”, aseguró.

Las reunión de la provincia con los sectores

Camoirano relató que “sorprendió” al gobierno provincial la situación del sábado, día en el que estuvieron reunidos con representantes de los trabajadores de la departamental de Concepción del Uruguay. “Estuve personalmente conversando con la empresa. Había un reclamo de un bloqueo el viernes. El jueves parte de la empresa trabajó y el viernes hubo un grupo de trabajadores que hizo una manifestación directa y a título de la empresa lo tiraron como un bloqueo”, precisó.

En esta línea, el funcionario destacó que “se venía conversando” para iniciar la semana con un encuentro para “levantar el conflicto cuanto antes pidiéndole a la empresa que haga un esfuerzo porque había dos quincenas de salarios caídos”.

“Nos encontramos con el lockout de la paralización de la planta, que era algo que no nos esperábamos. Cambió la perspectiva de la empresa”, aseveró.

El secretario de Trabajo informó que se hizo una reunión de gabinete donde se decidió disponer de oficio una audiencia esta mañana a las 10. “Era un desafío porque no sabíamos si se iban a presentar las partes. La empresa se presenta hoy, abre un cuarto intermedio con la idea de formular una propuesta de pagar en 20 cuotas diarias los salarios caídos. Las deudas son la segunda quincena del mes pasado y primera quincena de este mes”, detalló.

“Quisimos llevar un poco de certidumbre. Hablamos con el representante del sindicato de la Carne y nos preguntaba qué pasaba”, mencionó.

Acerca de los sindicatos, Camoirano recordó que Concepción del Uruguay tenía dos plantas frigoríficas de Granja Tres Arroyos, Beccar y La China. “Beccar ya cerró y parte de los trabajadores fueron absorbidos por La China. Hay una mixtura de mayoría de Sindicato de la Alimentación y un grupo de 200 trabajadores del Sindicato de la Carne”.

"Un problema de Estado"

Para el funcionario el conflicto en GTA “es una necesidad, un problema de Estado” que deberá ser abordado multidisciplinariamente. “Empieza a haber necesidades de urgencia, de alimentación, de cuentas impagas. Estamos asistiendo, no es lo que queremos, pero hay que estar transitando este momento con ellos, más humanista”, aseguró.

Asimismo, señaló que con ENERSA y ATER se están manteniendo diálogos para evitar el corte de servicios a los trabajadores afectados mientras dure el conflicto.

A pesar del conflicto, Camoirano resaltó: “Lo vengo repitiendo, la industria avícola está bien, está sana, está fuerte. Están haciendo inversiones. Uno no puede ver una perspectiva o traerle una preocupación a toda la comunidad. Es una situación muy particular de Granja Tres Arroyos”.

“Hay una necesidad y problemática que ataca directamente el negocio como ellos lo llevan adelante”, subrayó. “El último año hay una puesta favorable de creación de empleo, a pesar de la apertura indiscriminada de la economía que ha generado tensiones en industrias”, sentenció.

La tecnología y la mano de obra

“Hay un fenómeno global que tiene que ver con la disrupción tecnológica y otro particular que es de la coyuntura de las políticas macroeconómicas que se han tomado”, señaló el funcionario, al mencionar incluso reflexiones recientes del Papa León sobre la inteligencia artificial. “Se están rompiendo puestos de trabajo y se discute si debe haber una renta básica universal”, agregó.

Camoirano remarcó que el país atraviesa además un proceso particular vinculado a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. “Se ha tomado una dirección económica muy distinta, con apertura de mercados y cambios estructurales que generan ganadores y perdedores”, sostuvo.

Sectores en transformación y los grandes perdedores

El análisis del secretario de Trabajo apunta a que algunos sectores se beneficiaron con el nuevo esquema económico, como el agro o aquellos vinculados a exportaciones hacia la Unión Europea. “La baja de retenciones permitió un crecimiento importante en el sector agropecuario”, destacó.

No obstante, otros sectores enfrentan un escenario adverso. “El gran perdedor ha sido la construcción”, afirmó Camoirano. Según detalló, la caída de la obra pública no fue compensada por inversión privada, como sí ocurrió en otros momentos históricos.

De acuerdo a datos brindados por el funcionario, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron más de 3.000 a 4.000 empleos vinculados directamente a la obra pública. A esto se suma el impacto en el comercio, afectado por cambios en los hábitos de consumo.

“El comercio también sufre porque la gente compra cada vez más en plataformas internacionales. Hay una contradicción: se rechaza el desempleo, pero se elige comprar más barato afuera”, explicó, al comparar el fenómeno con la “uberización” de la economía.

Un mercado laboral en transición

En paralelo, el mercado laboral muestra transformaciones profundas. Si bien la tasa de desocupación en Entre Ríos se mantiene en torno al 4%, el dato oculta un cambio en la calidad del empleo.

“Crece el cuentapropismo, crecen plataformas como Uber o servicios de delivery. Estamos ante una transición laboral”, indicó Camoirano. Este fenómeno, según explicó, también se observa en Europa y forma parte de un debate global.

En ese marco, el funcionario reconoció el impacto de la crisis: “Nadie niega que hay una crisis económica, una baja en el consumo y una pérdida de empleo formal”. Sin embargo, defendió las reformas estructurales impulsadas desde la provincia. “El gobierno provincial tiene como prioridad la creación de empleo privado”, subrayó.

“La idea es generar condiciones para que Entre Ríos sea más competitiva y pueda captar inversiones”, afirmó. Entre esas medidas mencionó la reforma previsional, orientada a reducir el déficit y liberar recursos para infraestructura.

El desafío de generar empleo privado

Desde la Secretaría de Trabajo, el enfoque apunta a facilitar la inversión y reducir trabas burocráticas. “Trabajamos para que no seamos un obstáculo para quien quiere abrir un negocio”, explicó Camoirano.

En ese sentido, destacó la digitalización de procesos y la simplificación de trámites. “Intentamos ser más amigables con el empleador, sin perder nuestro rol de control”, sostuvo.

Además, anticipó el lanzamiento de nuevos programas de inserción laboral, especialmente orientados a jóvenes. “La desocupación en menores de 29 años triplica la tasa general”, advirtió.

Uno de los proyectos en marcha es un programa de entrenamiento en empresas. “Un joven que pasa por esta experiencia tiene entre un 40% y 50% más de probabilidades de conseguir su primer empleo”, señaló.

Expectativas económicas y clima político

Consultado sobre el futuro, Camoirano se mostró cauteloso pero optimista. “Hoy hay mayor estabilidad macroeconómica, lo que genera previsibilidad”, afirmó en relación al rumbo nacional.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento dependerá de una eventual reactivación. “Todos estamos esperando que ese ordenamiento empiece a traducirse en actividad económica”, expresó. En cuanto al balance provincial, destacó la administración de recursos en un contexto adverso. “Hemos gestionado la crisis con diálogo y priorizando áreas sensibles como salud y alimentos”, afirmó.

Balance de gestión y perspectivas

Para el funcionario, la provincia logró avances pese a las limitaciones presupuestarias. “Con pocos recursos se hicieron transformaciones importantes”, aseguró.

En particular, resaltó la decisión de avanzar con reformas postergadas durante décadas, como la previsional. “Era un problema histórico que nadie quería abordar”, señaló.

Sobre el gobierno nacional, consideró que el resultado final dependerá del último tramo de gestión. “El sacrificio de la sociedad tiene que empezar a mostrar resultados”, opinó.

“Será la gente la que decida si quiere continuar con este modelo, moderarlo o cambiarlo”, concluyó Camoirano, en un diagnóstico que refleja la incertidumbre y los desafíos del presente.