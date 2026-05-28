Cerró otra histórica metalúrgica de Paraná tras más de 50 años de actividad

La histórica metalúrgica de Paraná, Menghi SRL, cerrará sus puertas después de más de cinco décadas de actividad en la capital entrerriana. La empresa familiar confirmó el cese definitivo de sus operaciones en medio de un complejo escenario económico marcado por la caída de las ventas y el incremento sostenido de los costos.

La firma, ubicada sobre Avenida Almirante Brown, desarrolló durante décadas actividades vinculadas al rubro metalúrgico, la construcción y la comercialización de materiales, consolidándose como una referencia dentro del entramado productivo de Paraná y la región.

La noticia generó repercusión en el ámbito industrial y comercial de la ciudad debido a la extensa trayectoria de la empresa y al impacto laboral que implica el cierre de una firma histórica dentro del sector.

José Menghi explicó los motivos que llevaron a tomar la decisión luego de años de intentar sostener la actividad en un contexto económico adverso.

“Debido a la caída de las ventas, resultado de esta política económica implementada por el gobierno actual, y al crecimiento de los gastos, es imposible mantener en pie nuestra empresa, que venimos manejando desde hace más de 50 años los cuatro hermanos”, expresó a Uno.

“Decidimos bajar los brazos”

Foto: Instagram de Menghi SRL.

El empresario sostuvo que el desgaste acumulado y la imposibilidad de revertir la situación terminaron definiendo el cierre definitivo de la compañía.

“Con la edad que tenemos no estamos para seguir remándola más tiempo, por ello decidimos bajar los brazos”, lamentó Menghi al referirse al complejo panorama que atraviesa la empresa.

Actualmente, Menghi SRL cuenta con diez trabajadores, de los cuales seis se encuentran bajo relación de dependencia. Desde la firma indicaron que uno de los principales objetivos durante esta etapa será garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales correspondientes.

Foto: Instagram de Menghi SRL.

“Es primordial para nosotros indemnizar a nuestros empleados”, sostuvo el empresario, quien remarcó la importancia de concluir el proceso de cierre respetando los compromisos asumidos con el personal.

La situación de Menghi SRL se suma a la crisis que atraviesan numerosas pequeñas y medianas empresas argentinas afectadas por la retracción del consumo, la desaceleración de la actividad económica y el incremento de los costos operativos.

Más de medio siglo de historia en Paraná

Foto: Instagram de Menghi SRL.

Durante décadas, la empresa mantuvo una presencia activa dentro del sector metalúrgico local y regional. Su ubicación sobre Avenida Almirante Brown la convirtió en un punto de referencia para clientes, proveedores y trabajadores vinculados a la construcción y la industria.

La firma familiar logró sostenerse a lo largo de distintas etapas económicas del país, acompañando el crecimiento urbano y productivo de Paraná. Sin embargo, el actual escenario económico terminó impactando de lleno en la continuidad de la actividad.

El cierre generó preocupación entre comerciantes y empresarios del sector industrial, especialmente por tratarse de una empresa tradicional con más de 50 años de trayectoria en la capital entrerriana.

Además del impacto económico, la noticia despertó muestras de apoyo y reconocimiento hacia la familia Menghi, vinculada históricamente a la actividad productiva de la ciudad.

El impacto de la crisis sobre las pymes

El caso de Menghi SRL refleja la situación que atraviesan numerosas pymes en distintos puntos del país. La caída del consumo y las dificultades para afrontar costos operativos cada vez más elevados complican la continuidad de muchas empresas familiares.

Foto: Instagram de Menghi SRL.

En los últimos meses, distintos sectores industriales advirtieron sobre la reducción de la actividad y la pérdida de rentabilidad en medio de un escenario económico marcado por el freno en las ventas y el aumento de gastos fijos.

Mientras avanza el proceso de cierre, la familia Menghi aseguró que buscará finalizar esta etapa “de la mejor manera posible”, priorizando el cumplimiento con los trabajadores y poniendo fin a una historia empresarial que formó parte del desarrollo industrial de Paraná durante más de medio siglo.