Champions League: se definen los primeros semifinalistas con presencia argentina

La Champions League entra en una etapa decisiva este martes con la definición de los primeros dos semifinalistas del torneo. La jornada tendrá partidos de alto nivel, con protagonismo de futbolistas argentinos en distintas llaves.

Los encuentros de vuelta de los cuartos de final se disputarán desde las 16 y prometen series abiertas, donde aún no hay clasificados definidos.

En este contexto, la Champions League tendrá como foco principal el duelo entre equipos españoles y otro cruce con expectativa en Inglaterra.

Atlético y Barcelona, duelo clave en España

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, llega con ventaja tras haber ganado 2 a 0 en la ida. En ese partido se destacaron Julián Álvarez, autor de un gol de tiro libre, y Alexander Sorloth, que selló el resultado.

El equipo madrileño cuenta con varios argentinos en su plantel, entre ellos Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González y el propio Álvarez.

Sin embargo, el Barcelona buscará revertir la serie con una delantera de jerarquía integrada por Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

En la Champions League, este cruce aparece como uno de los más equilibrados de la instancia.

Atlético Madrid.

Liverpool busca la remontada ante PSG

En el otro partido de la jornada, Liverpool recibirá en Anfield al París Saint-Germain, que llega con ventaja tras imponerse 2 a 0 en la ida.

El conjunto francés consiguió ese resultado con goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, lo que obliga al equipo inglés a buscar una remontada.

Pese a una temporada irregular en la liga local, Liverpool apuesta fuerte a la Champions League como su principal objetivo.

El resto de los cruces

La definición de los otros semifinalistas se dará el miércoles, cuando Arsenal reciba a Sporting Lisboa con ventaja mínima tras el 1 a 0 en la ida.

Además, Bayern Múnich enfrentará a Real Madrid luego de haber ganado 2 a 1 como visitante, en otra serie que se mantiene abierta.