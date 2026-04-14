Escuela Técnica de San Benito impulsa colecta solidaria para ampliar instalaciones y sumar espacios

REDACCIÓN ELONCE
Se pretende construir baños y una cocina. El rector explicó a Elonce que la escuela busca ampliar su infraestructura para poder incorporar a más estudiantes, pero la falta de aulas adecuadas y la utilización de espacios como talleres limitan la posibilidad de crecimiento.
La escuela de educación técnica Nº18 "Arquitecto Clorindo Testa" de San Benito lleva adelante una colecta de materiales de construcción para ampliar sus instalaciones y mejorar las condiciones de estudio. Se trata de una iniciativa busca dar respuesta al crecimiento de la matrícula y a la falta de espacios adecuados.
El rector Raúl Giménez explicó a Elonce que el objetivo es construir nuevos baños y una cocina, sectores con los que actualmente no cuenta la institución.
La escuela, que cumplirá 11 años en mayo, cuenta con unos 100 estudiantes distribuidos entre primero y séptimo año. Según indicó el directivo, este ciclo lectivo presentó un dato significativo: se incrementó la cantidad de alumnos en los cursos superiores.
En ese marco, detalló que actualmente hay 22 estudiantes en cuarto año, 11 en quinto, seis en sexto y cuatro en séptimo, lo que refleja una mayor continuidad en la trayectoria educativa.
Sin embargo, también advirtió que existe una lista de espera de aproximadamente 50 alumnos, lo que representa la mitad de la capacidad actual del establecimiento educativo.
Necesidad de nuevos espacios
Ante este panorama, la institución busca ampliar su infraestructura para poder incorporar a más estudiantes. La falta de aulas adecuadas y la utilización de espacios como talleres limitan la posibilidad de crecimiento.
Por ello, solicitan colaboración con materiales como arena, piedra, ladrillos, bloques y hierro, elementos necesarios para avanzar con la construcción.
Además, destacaron que los propios alumnos participan en las tareas de construcción, como parte de su formación técnica, especialmente en los talleres de albañilería y otras prácticas vinculadas.
"A partir del tercer año del ciclo básico se inicia el taller de albañilería, incorporando prácticas propias de la especialidad’, señaló Giménez. Además, destacó que la formación es integral: "Siempre se complementa con otros oficios como soldadura y hojalatería. Desde primer año, los estudiantes ya realizan actividades prácticas que también contribuyen al mantenimiento y mejora de la institución”.
Cómo colaborar
Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la institución, ubicada en calles Rivadavia y Urquiza, en San Benito; comunicarse al 3434538536 o a través de transferencias económicas al alias técnica18sb
Desde la escuela remarcaron que toda ayuda es bienvenida y permitirá mejorar las condiciones para los estudiantes.