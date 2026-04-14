Terror en Turquía: un exalumno entró armado a una secundaria, hirió a 16 personas y se quitó la vida

Un violento episodio sacudió este lunes a Turquía, cuando un joven armado irrumpió en una escuela secundaria de la ciudad de Şanlıurfa y generó una situación de extrema tensión en plena jornada escolar.

El agresor fue identificado como Ömer Ket, de 19 años, quien había sido alumno de la institución. El ataque ocurrió en la Escuela Secundaria Vocacional y Técnica Ahmet Koyuncu, ubicada en el distrito de Siverek.

Según informaron autoridades locales, el saldo fue de 16 personas heridas, entre ellas estudiantes, docentes, un policía y un trabajador del comedor. Cuatro de los lesionados debieron ser trasladados a centros de mayor complejidad debido a la gravedad de las heridas.

Cómo se produjo el ataque

El joven ingresó al establecimiento con una escopeta y comenzó a disparar apenas cruzó el acceso principal. La situación provocó escenas de pánico, con alumnos y personal intentando resguardarse en aulas y pasillos.

Un testigo relató al diario Hürriyet: “Comenzó a disparar apenas entró. Corrió hacia el interior y atacó a quienes encontraba. Los estudiantes gritaron y huyeron desesperados”.

Ataque en Turquía. Foto: TN.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia, donde se observa al atacante desplazándose por el edificio con el arma mientras efectuaba disparos.

Qué se sabe del agresor

De acuerdo a las primeras informaciones de TN, el joven había cursado hasta noveno grado en esa institución y luego continuó su formación bajo un sistema educativo a distancia.

Tras el ataque, se quitó la vida dentro del establecimiento antes de ser reducido por las fuerzas de seguridad. El colegio fue evacuado de inmediato mientras se desplegaba el operativo.

Además, trascendió que días antes había publicado mensajes amenazantes en redes sociales, lo que ahora forma parte de la investigación.

Las autoridades trabajan para determinar los motivos del hecho y reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido.